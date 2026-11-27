En quête de temps de jeu, Lucas Chevalier pourrait quitter le PSG cet hiver et une destination inattendue a été évoquée : le Paris FC.

Le mercato hivernal pourrait réserver un scénario assez improbable au PSG. Alors que Lucas Chevalier s’interroge sur son avenir dans la capitale, une idée originale a été lancée dans l’After Foot sur RMC : voir le gardien français rejoindre le Paris FC !

Lucas Chevalier au Paris FC, un sacré coup pour le voisin du PSG ?

La situation de Lucas Chevalier devient de plus en plus compliquée à Paris. Arrivé à l’été 2025 en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros bonus compris, le portier de 25 ans a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Selon les informations du Parisien et de L’Équipe, l’international français envisage désormais un départ dès le mercato de janvier afin de retrouver du temps de jeu.

Dans ce contexte, le Paris FC pourrait-il tenter sa chance ? C’est la piste surprenante évoquée dans l’After Foot. Pour le club de la capitale, recruter un gardien du calibre de Chevalier représenterait un énorme coup sur le marché des transferts.

D’autant que le Paris FC affiche de belles ambitions et pourrait offrir un environnement intéressant à l’ancien Lillois. Le projet sportif, la proximité géographique et la possibilité de retrouver un rôle majeur pourraient constituer des arguments séduisants.

Le PSG devra aussi trouver son remplaçant

Mais une telle arrivée ne serait pas forcément simple à concrétiser. Le PSG ne souhaiterait pas se séparer de son gardien sans avoir trouvé une solution pour le remplacer. La direction parisienne doit notamment tenir compte de la profondeur de son effectif à un poste particulièrement stratégique.

Reste à savoir si le Paris FC serait réellement prêt à se positionner sur un tel dossier, alors que le club dispose déjà de deux gardiens dans son effectif avec Kevin Trapp et Obed Nkambadio, et ne semble donc pas avoir de besoin urgent à ce poste.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une idée évoquée à l’antenne, et non d’une piste concrète entre les deux clubs. Mais dans un mercato qui s’annonce animé, voir Lucas Chevalier traverser la rue pour rejoindre le voisin parisien serait assurément l’un des scénarios les plus inattendus de l’hiver !