En manque de temps de jeu au PSG, Lucas Chevalier aurait pris une décision forte concernant son avenir à l’approche du mercato hivernal.

Recruté à l’été 2025 par le Paris Saint-Germain contre un chèque de 40 millions d’euros pour prendre la succession de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier vit un véritable calvaire dans la capitale française. Dépossédé de son statut de numéro un au profit de Matvey Safonov au cours de la saison dernière, l’ancien portier du LOSC n’a toujours pas disputé la moindre minute depuis le début de cet exercice. Une situation qui lui a notamment coûté sa place en équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Alors qu’il avait décidé de rester au PSG l’été dernier pour tenter d’inverser la tendance, le gardien français aurait désormais pris une décision radicale concernant son avenir.

Lucas Chevalier veut quitter le PSG dès cet hiver !

Selon les informations de L’Équipe, Lucas Chevalier souhaiterait quitter le club de la capitale dès le prochain mercato hivernal afin de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le champion de France, le natif de Calais serait ouvert aussi bien à un prêt qu’à un transfert définitif. De leur côté, les dirigeants du PSG ne fermeraient pas la porte à un départ, à condition de trouver un remplaçant capable de concurrencer Matvey Safonov.

Une opportunité à saison pour le Stade Rennais ?

Cette nouvelle pourrait bien faire les affaires du Stade Rennais, qui avait manifesté son intérêt pour Lucas Chevalier lors du dernier mercato estival. Franck Haise aurait même personnellement tenté de convaincre l’ancien Lillois de rejoindre les Rouge et Noir sous la forme d’un prêt, sans parvenir à ses fins. Mais les envies d’ailleurs du portier parisien pourraient désormais rebattre les cartes dans ce dossier. Si rien n’indique pour l’heure que la direction bretonne ait réactivé cette piste, le changement de position du principal intéressé pourrait offrir au SRFC une nouvelle opportunité de s’attacher ses services cet hiver.