À 42 ans, Thiago Silva n’envisage toujours pas de raccrocher les crampons. L’ancien capitaine du PSG souhaite prolonger sa carrière d’une saison, avec une destination privilégiée pour poursuivre son impressionnante longévité.

Thiago Silva veut encore jouer une saison

Le temps ne semble pas avoir de prise sur Thiago Silva. À 42 ans, le défenseur brésilien souhaite poursuivre sa carrière pendant une saison supplémentaire, selon les informations relayées par Foot Mercato. Malgré un parcours déjà particulièrement fourni, l’ancien Parisien n’est donc toujours pas prêt à annoncer sa retraite.

Son souhait serait de continuer l’aventure à Fluminense. Le club brésilien occupe une place particulière dans son parcours puisque Thiago Silva y a déjà évolué. Cette piste n’est d’ailleurs pas nouvelle : la formation de Rio de Janeiro avait manifesté son intérêt pour le défenseur par le passé, et celui-ci avait déjà eu l’occasion de répondre à l’appel de Fluminense.

À 42 ans, Thiago Silva souhaite poursuivre sa carrière une saison supplémentaire, idéalement à Fluminense. Le Brésilien n’est toujours pas prêt à prendre sa retraite. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125265211288625244

Une longévité qui force le respect

La volonté du Brésilien de continuer à jouer illustre une nouvelle fois son exceptionnelle longévité. Thiago Silva entend encore repousser l’échéance et s’offrir une dernière saison, à condition de pouvoir le faire dans un environnement qui lui convient. Son expérience et sa lecture du jeu lui permettent de compenser le poids des années.

Une éventuelle prolongation de carrière à Fluminense aurait aussi une forte dimension symbolique. Le défenseur se rapprocherait un peu plus d’une fin de parcours au Brésil, après avoir marqué plusieurs grands clubs durant sa carrière. L’idée de le voir porter encore une saison les couleurs de la formation carioca s’inscrirait dans la continuité d’un lien ancien entre les deux parties.

Son geste improbable avec le PSG refait surface

Cette actualité est également l’occasion de revoir une séquence restée célèbre sous le maillot du PSG. Face à Nice, Thiago Silva avait tenté sa chance depuis un angle complètement fermé. L’action, aussi audacieuse qu’improbable, avait finalement été annulée pour une position de hors-jeu.

Le défenseur central a laissé une trace durable dans la capitale, où il a notamment porté le brassard. Son passage au PSG reste associé à sa régularité, son élégance et sa qualité technique, bien au-delà de cette tentative spectaculaire. Le Brésilien avait ainsi franchi le cap des cinq années à Paris avant de poursuivre son parcours loin de la Ligue 1.

La retraite peut encore attendre

Thiago Silva ne fixe donc pas encore de terme définitif à sa carrière. Son objectif est clair : rester compétitif pendant une saison de plus, idéalement à Fluminense. À 42 ans, le Brésilien continue ainsi de défier le temps, sans brûler les étapes concernant la suite.