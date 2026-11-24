La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un possible départ d’Ousmane Dembélé a relancé le dossier Rayan Cherki au PSG.

Le PSG prépare déjà plusieurs scénarios pour son prochain mercato. Et l’éventualité d’un départ d’Ousmane Dembélé pourrait notamment pousser les dirigeants franciliens à accélérer leurs recherches offensives.

Cherki, une piste qui plaît à Luis Enrique

Selon El Nacional, Rayan Cherki ferait partie des joueurs appréciés à Paris. À 23 ans, le milieu offensif franco-algérien possède un profil particulièrement intéressant pour Luis Enrique. Sa qualité technique, sa créativité et sa capacité à éliminer dans les petits espaces constituent autant d’atouts susceptibles de séduire l’entraîneur espagnol.

Capable d’évoluer sur le côté droit comme dans une position plus axiale, le joueur de Manchester City offrirait plusieurs possibilités tactiques au technicien parisien. Son aisance balle au pied et sa faculté à créer des différences dans les derniers mètres pourraient notamment apporter une nouvelle dimension à l’animation offensive du PSG.

L’idée serait donc de disposer d’un joueur capable de dynamiter les défenses adverses, particulièrement si Ousmane Dembélé venait à quitter le club. Attention toutefois : Cherki n’est pas un profil identique à celui du Ballon d’Or 2025. Son arrivée représenterait davantage une autre solution créative qu’un remplacement poste pour poste.

Manchester City ne compte pas brader son joueur

Reste maintenant à savoir si le PSG pourra réellement passer à l’action. Car Manchester City n’a aucune raison de faciliter le départ de son joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Rayan Cherki représente un investissement important pour le club anglais, qui entend normalement conserver la maîtrise de son avenir.

Le contexte entourant les Citizens pourrait néanmoins peser dans les réflexions. Le club anglais reste concerné par la procédure liée aux accusations d’infractions financières présumées. Une situation dont les éventuelles conséquences sportives et économiques pourraient avoir un impact sur sa stratégie à moyen terme. Rien ne permet toutefois d’affirmer qu’elle entraînera un départ de Cherki.

Pour l’heure, aucune négociation concrète entre le PSG et Manchester City n’est annoncée. Le dossier reste donc conditionné à plusieurs éléments, à commencer par l’avenir d’Ousmane Dembélé et les intentions des dirigeants mancuniens.