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Alors que l’OM a subi une folle remontada du Mans en match de clôture de la 11e journée de Ligue 1 (2-3), un scandale a éclaté au sein du Vélodrome.

La défaite de l’OM face au Mans restera comme une énorme désillusion sportive. Alors que les Marseillais menaient de deux buts à la mi-temps, ils ont finalement laissé leurs adversaires renverser la situation pour s’imposer sur le score de 3-2.

Une supportrice aurait été touchée à plusieurs reprises

Mais les événements survenus dans les tribunes ont également suscité une vive inquiétude. Sur les réseaux sociaux, Adrien Pittore, journaliste médaillé d’or sur Massilia Zone, a révélé qu’une supportrice aurait été victime d’une agression sexuelle pendant la rencontre : « Nouvelle agression sexuelle au sein du Vélodrome pendant le match OM-Le Mans ce dimanche sur une supportrice, par une autre femme. La première indique avoir été plusieurs fois « touchée » sans que l’on intervienne autour. »

Des faits particulièrement préoccupants, d’autant que la victime aurait indiqué avoir subi plusieurs gestes déplacés sans intervention des personnes présentes à proximité. Joint par nos soins, Adrien Pittore a également apporté quelques précisions sur la réaction du club phocéen.

L’OM aurait pris contact avec la victime

Selon notre confrère, l’OM aurait rapidement pris contact avec la supportrice concernée après le signalement des faits. « Le club l’a appelée, il devrait avoir une étude des vidéos », nous a-t-il expliqué. L’exploitation des images de vidéosurveillance pourrait ainsi permettre de mieux comprendre le déroulement de la scène et d’identifier les circonstances précises de l’incident. À ce stade, les éléments rapportés restent à vérifier et aucune conclusion définitive ne peut être tirée sur les responsabilités individuelles.

Entre la défaite face au Mans et ce signalement particulièrement grave dans les tribunes, la soirée marseillaise a été marquée par deux événements qui dépassent largement le cadre sportif. La priorité reste désormais de faire toute la lumière sur les faits rapportés, d’accompagner la supportrice concernée et de permettre aux éventuelles investigations de déterminer précisément ce qui s’est passé au Vélodrome. Une affaire qui risque de faire parler bien au-delà du résultat de cette rencontre.