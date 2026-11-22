L’OM pourrait être contraint de vendre plusieurs joueurs importants cet hiver pour financer son recrutement, avec même la possibilité de terminer le mercato sans aucune arrivée.

Les supporters marseillais pourraient connaître un nouvel hiver particulièrement agité. Sur X, le journaliste Adrien Pittore explique que la situation de l’Olympique de Marseille est comparable à celle de l’été dernier. L’état-major olympien devrait ainsi multiplier les opérations de vente afin de dégager des liquidités et pouvoir ensuite attirer de nouvelles recrues.

L’objectif de la direction serait évidemment d’éviter de reproduire les difficultés rencontrées lors du précédent mercato. Mais le journaliste de Massilia Zone apporte une précision inquiétante : un scénario sans la moindre recrue serait également envisagé.

Une perspective qui n’a évidemment rien de rassurant pour les supporters, alors que l’OM s’est bien relevé ces dernières semaines, et ce grâce à son esprit de groupe construit au fil des semaines.

Huit joueurs cités, plusieurs titulaires concernés

Interrogé par un supporter sur la possibilité de perdre trois ou quatre titulaires, Adrien Pittore a répondu en dressant une liste de huit joueurs dont les situations méritent attention.

Parmi eux figurent Igor Paixão, Amine Gouiri, Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia. Le journaliste invite également à surveiller les situations de Nayef Aguerd, Angel Gomes, Faris Moumbagna et Neal Maupay.

Un hiver décisif pour l’avenir de l’OM

La direction marseillaise va donc devoir trouver le bon équilibre entre ambitions sportives et impératifs économiques. Vendre plusieurs éléments importants pourrait permettre de financer des renforts, mais également fragiliser un effectif qui a besoin de stabilité.

Le véritable enjeu sera de savoir combien de départs seront nécessaires pour permettre à l’OM de recruter. Car si le scénario sans arrivée venait à se concrétiser, Bruno Genesio pourrait devoir composer avec un groupe considérablement remanié sans disposer de nouvelles solutions.