Les supporters de l’OM ont rendu leur verdict sur une éventuelle arrivée de Pierre Lees-Melou, en fin de contrat avec le Paris FC en juin prochain.

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris FC, Pierre Lees-Melou pourrait être l’une des belles opportunités du mercato estival 2027. Invité cette semaine de l’émission Late Football Club sur Canal+, le milieu de terrain français a révélé n’avoir, pour le moment, reçu aucune offre de prolongation de la part du club francilien. Une situation qui pourrait attirer l’attention de plusieurs formations de Ligue 1, puisque l’ancien joueur du Stade Brestois serait libre de s’engager gratuitement avec le club de son choix à l’issue de la saison si aucun accord n’était trouvé avec le PFC. Et une destination pourrait particulièrement séduire les observateurs : l’Olympique de Marseille.

Sur le plateau du Late Football Club, Mamadou Niang n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme à l’idée de voir Pierre Lees-Melou rejoindre l’OM. « S’il ne prolonge pas, il vient à Marseille ! On le prend tous les jours. S’il veut venir, il vient quand il veut. En plus, il connaît bien le directeur sportif », a lancé l’ancien attaquant olympien. Un véritable appel du pied à l’ancien Brestois, dont l’expérience de la Ligue 1 et les qualités au milieu de terrain pourraient représenter des atouts intéressants pour le club phocéen.

Les supporters de l’OM valident la piste Lees-Melou

En tout cas, une éventuelle arrivée de Pierre Lees-Melou à l’Olympique de Marseille semble séduire une majorité des supporters olympiens, comme en témoigne notre sondage réalisé sur le compte X de But! OM. À la question « Pierre Lees-Melou (Paris FC), vous prenez à l’OM ? », 78,3,7 % des votants ont répondu « oui », contre 21,7 % de « non ».

Autrement dit, deux participants sur trois seraient favorables au recrutement du milieu de terrain français, tandis qu’un tiers ne semble pas convaincu par cette possibilité. Un résultat qui montre que le profil de l’ancien Brestois bénéficie d’un accueil globalement positif auprès des supporters phocéens. Reste désormais à savoir si l’OM passera à l’action pour tenter de récupérer gratuitement Pierre Lees-Melou l’été prochain, à condition que ce dernier ne prolonge pas son contrat avec le Paris FC.