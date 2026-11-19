Après avoir repoussé une offre de 30 millions d’euros de Sunderland l’été dernier, l’OM pourrait finalement se montrer moins ferme concernant Igor Paixão lors du prochain mercato hivernal.

Le dossier Igor Paixão pourrait connaître un nouveau rebondissement à Marseille. Alors que l’OM avait fermement fermé la porte à un départ de son ailier brésilien l’été dernier, la situation aurait évolué en interne à l’approche du mercato de janvier.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, la direction marseillaise serait désormais davantage disposée à étudier les offres pour son joueur de 26 ans. Pour rappel, Sunderland avait tenté de recruter l’ancien joueur de Feyenoord avec une proposition estimée à 30 millions d’euros lors du dernier mercato estival. Une offre finalement refusée par les dirigeants olympiens.

Des performances qui interrogent

Depuis le début de la saison, Igor Paixão peine à répondre pleinement aux attentes placées en lui. Malgré plusieurs opportunités et une place régulière dans le onze marseillais, le Brésilien affiche un rendement offensif encore perfectible. Il compte notamment deux buts et deux passes décisives en neuf rencontres de Ligue 1.

Un bilan qui pourrait pousser les dirigeants à reconsidérer son avenir, d’autant que le club doit également composer avec des contraintes financières importantes.

Une offre de 30 millions d’euros pourrait faire réfléchir l’OM

Dans ce contexte, une proposition avoisinant les 30 millions d’euros pourrait cette fois faire évoluer la position marseillaise. L’OM pourrait ainsi envisager une vente afin de récupérer des liquidités et de faciliter la gestion de ses finances.

Pour autant, aucun départ n’est acté à ce stade. Igor Paixão reste un joueur sous contrat avec Marseille jusqu’en 2030 et son avenir dépendra notamment des éventuelles propositions reçues cet hiver.

Le prochain mercato pourrait donc être décisif pour l’avenir du Brésilien. Reste à savoir si un nouveau prétendant sera prêt à répondre aux exigences financières de l’Olympique de Marseille.