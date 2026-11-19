L’OM aurait transmis une première proposition verbale à l’entourage de Sergio Camello, l’attaquant espagnol du Rayo Vallecano également courtisé par plusieurs clubs européens.

L’OM accélère sur une piste offensive déjà révélée ces derniers jours ! Selon les informations du journaliste italien Matteo Moretto, relayées par Radio MARCA, le club phocéen a formulé une proposition verbale à l’entourage de Sergio Camello. Une première démarche qui témoigne de l’intérêt marseillais pour l’attaquant de 25 ans, déjà pisté par le PSG en fin de mercato estival 2026.

Mais Marseille est loin d’être seul sur le dossier. Côme, ainsi que plusieurs formations espagnoles, ont également pris contact avec les représentants du joueur. La concurrence s’annonce donc importante pour attirer celui qui évolue actuellement au Rayo Vallecano.

Sergio Camello, une opportunité en or pour l’OM ?

Auteur d’un début de saison remarqué en Liga, Sergio Camello s’est notamment illustré avec sept buts inscrits en onze rencontres. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid possède également un argument intéressant sur le marché des transferts : son contrat avec le Rayo Vallecano arrive à échéance en juin 2027.

Une situation contractuelle qui pourrait permettre à l’OM de réaliser une opération intéressante, notamment en anticipant son arrivée lors du prochain mercato estival. Malgré cette première approche verbale, aucun accord n’a été trouvé et aucune offre concrète n’a été transmise à ce stade. Marseille doit également composer avec la concurrence de Côme et de plusieurs clubs de Liga, qui ont sans doute de plus gros moyens.

Le dossier Sergio Camello est donc à suivre de près dans les prochaines semaines. L’OM semble vouloir prendre de l’avance, mais le chemin reste encore long avant une éventuelle arrivée sur la Canebière.