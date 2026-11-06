OM Mercato : le nouveau Gouiri à Marseille, c’est confirmé !

L’OM aurait coché le nom de Sergio Camello, et les données statistiques de Data’Scout confirment tout l’intérêt de cette piste espagnole, dont le profil rappelle fortement celui d’Amine Gouiri.

Le mercato de l’OM pourrait bien réserver une belle surprise en Espagne. Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, Marseille s’intéresse à Sergio Camello, l’avant-centre de 25 ans du Rayo Vallecano. Un dossier particulièrement intéressant, notamment au regard des données statistiques dévoilées par Data’Scout.

Sergio Camello, le profil idéal pour l’OM ?

Les chiffres parlent pour lui. Depuis le début de la saison 2026-2027, l’attaquant espagnol affiche déjà 7 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres de Liga. Des statistiques particulièrement encourageantes pour un joueur qui semble avoir franchi un cap dans son efficacité offensive.

Mais c’est surtout son profil qui retient l’attention. Selon Data’Scout, le joueur du Rayo Vallecano présente une forte proximité statistique avec Amine Gouiri. Les deux attaquants partagent notamment cette capacité à participer à la construction, à combiner avec leurs partenaires et à se montrer dangereux dans les derniers mètres. Camello n’est donc pas simplement un numéro 9 chargé d’attendre les ballons dans la surface. Il aime participer au jeu, prendre des initiatives balle au pied et contribuer à la progression collective.

Data’Scout valide un recrutement pour Marseille !

C’est l’autre élément particulièrement intéressant de cette analyse. Dans sa projection, Data’Scout attribue à Sergio Camello un indice de compatibilité de 96/100 avec l’OM. L’algorithme considère ainsi l’attaquant espagnol comme un recrutement idéal pour le club marseillais.

Ses qualités athlétiques constituent également un argument. Camello affiche de bons indicateurs dans plusieurs domaines physiques, notamment les accélérations et les courses à haute intensité. Il possède toutefois une limite identifiée dans l’analyse : sa vitesse maximale, qui ne fait pas partie de ses principaux points forts. Un profil finalement assez complémentaire des besoins d’une équipe qui recherche un attaquant capable de faire jouer les autres sans renoncer à l’efficacité devant le but.

Un dossier à suivre pour le prochain mercato de l’OM

Autre élément susceptible de séduire les dirigeants marseillais : la situation contractuelle de l’Espagnol. Sergio Camello est sous contrat avec le Rayo Vallecano jusqu’en juin 2027. En l’absence de prolongation, une arrivée libre lors de l’été 2027 pourrait donc être envisageable.

Une chose est certaine : avec son efficacité actuelle, sa proximité statistique avec Amine Gouiri et cette projection particulièrement favorable de Data’Scout, Sergio Camello possède de sérieux arguments.