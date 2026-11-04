RC Lens – Côme : inquiétude pour un Sang et Or avant l’OM !

Victime d’un choc à la tête face à Côme, Franjo Ivanovic suscite l’inquiétude du RC Lens à quelques jours du match contre l’OM.

Le RC Lens vit une véritable soirée cauchemardesque ce mercredi en Ligue des Champions. Opposés à Côme, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue, les Sang et Or sont menés 6-0 après moins d’une heure de jeu face à la formation italienne. Une humiliation se profile pour les hommes de Yannick Cahuzac, déjà battus lors de leurs deux précédentes rencontres européennes. Mais au-delà du score, le Racing peut également nourrir de sérieuses inquiétudes concernant l’état de santé de Franjo Ivanovic, victime d’un violent choc à la tête en première période.

Ivanovic victime d’un gros choc à la tête contre Côme !

Titularisé à la pointe de l’attaque lensoise, Franjo Ivanovic a été victime d’un choc lors d’un duel aérien avec Marc-Oliver Kempf, à la 18e minute de jeu. Visiblement sonné après ce contact, l’attaquant croate prêté par Benfica a néanmoins poursuivi la rencontre jusqu’à la pause. Quelques instants avant la mi-temps, Florian Thauvin avait d’ailleurs alerté le banc lensois en indiquant que son coéquipier avait la tête qui tournait. Finalement, Ivanovic n’est pas revenu sur la pelouse au retour des vestiaires, remplacé par Mezian Mesloub.

Ivanovic déjà incertain pour RC Lens – OM ?

Cette sortie prématurée suscite forcément des interrogations sur une éventuelle commotion cérébrale. Si aucun diagnostic n’a encore été communiqué concernant Franjo Ivanovic, l’application du protocole commotion pourrait compromettre sa participation au prochain match du RC Lens, prévu ce dimanche (20h45) face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Un possible coup dur supplémentaire pour Yannick Cahuzac, qui pourrait devoir se passer de son attaquant croate pour ce choc face aux Phocéens. Le Racing devrait désormais attendre les examens médicaux et les prochaines nouvelles de son joueur pour connaître la gravité de ce choc et les éventuelles conséquences sur sa disponibilité.