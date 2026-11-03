RC Lens : coup dur pour Todibo avant Côme !

Malgré sa belle prestation face au LOSC, Jean-Clair Todibo ne fait pas encore l’unanimité auprès des supporters du RC Lens, comme le révèle notre sondage.

Arrivé au RC Lens lors du dernier mercato estival, Jean-Clair Todibo a connu des débuts compliqués sous ses nouvelles couleurs. Mais depuis quelques semaines, le défenseur central prêté par West Ham commence tout doucement à monter en puissance, enchaînant les apparitions et les titularisations avec les Sang et Or. Titulaire dans la défense à trois lensoise vendredi dernier lors du derby perdu face au LOSC (1-0), l’ancien Niçois a probablement livré sa meilleure prestation depuis son arrivée en Artois. Très juste dans sa lecture du jeu, solide dans les duels et particulièrement vigilant face à Ethan Mbappé, Todibo a affiché un visage rassurant avant d’être remplacé, de manière assez surprenante, dès la 62e minute.

Todibo titulaire au RC Lens ? Les supporters restent partagés

Malgré cette prestation convaincante face au LOSC, Jean-Clair Todibo ne semble pas encore avoir totalement convaincu les supporters du RC Lens. C’est en tout cas ce qui ressort du sondage réalisé par nos soins auprès des fans sang et or. À la question « Jean-Clair Todibo a-t-il gagné sa place de titulaire après son bon match face au LOSC ? », 56,8 % des votants ont répondu « non », contre 43,2 % de « oui ». Un résultat particulièrement serré, qui témoigne des interrogations persistantes autour du défenseur français.

Si près d’un supporter sur deux estime que Jean-Clair Todibo mérite désormais une place dans le onze de départ lensois, une courte majorité préfère donc rester prudente. Malgré la prestation aboutie dans le derby du Nord, le joueur prêté par West Ham doit encore confirmer sur la durée pour faire l’unanimité. Ses débuts difficiles sous le maillot sang et or semblent toujours peser dans l’esprit d’une partie des supporters.

Ce sondage montre néanmoins que Jean-Clair Todibo est progressivement en train de regagner du crédit auprès du public lensois. Sa montée en puissance pourrait lui permettre de bousculer la hiérarchie en défense et de s’installer durablement dans les plans de Yannick Cahuzac. Reste désormais à savoir si l’entraîneur du RC Lens lui renouvellera sa confiance lors des prochaines rencontres, à commencer par la réception de Côme, ce mercredi (21h), en Ligue des Champions.