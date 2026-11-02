OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais : l’IA revoit son classement de Ligue 1 !

Le superordinateur d’Opta a actualisé ses prédictions pour le classement final de Ligue 1. Et les nouvelles projections réservent quelques surprises ! Si le PSG écrase toujours la concurrence, l’OM se retrouve très loin des premières places. À l’inverse, le RC Lens, l’OL et le Stade Rennais peuvent nourrir de belles ambitions.

Et si la saison de Ligue 1 réservait encore de sacrés bouleversements ? Après neuf journées de championnat pour la majorité des équipes, le superordinateur d’Opta a dévoilé ses nouvelles prédictions concernant le classement final. Grâce à ses simulations, l’intelligence artificielle dessine une hiérarchie qui pourrait bien faire grincer quelques dents, notamment du côté de Marseille.

Sans surprise, le PSG reste l’immense favori à sa propre succession. Les Parisiens disposent désormais de 91,98 % de chances de décrocher le titre, avec un total final estimé à 76,72 points. Une domination impressionnante qui laisse très peu d’espoir à la concurrence.

Derrière les hommes de Luis Enrique, en revanche, la bataille s’annonce particulièrement ouverte. L’AS Monaco est projetée à la deuxième place avec 57,32 points, juste devant l’Olympique Lyonnais, troisième avec 56,33 unités. Le LOSC suivrait au quatrième rang avec 56,02 points.

L’OM seulement 8e, le RC Lens et Rennes devant Marseille !

C’est sans doute l’une des plus grosses surprises de ces nouvelles projections. Malgré sa récente victoire contre Toulouse (2-0), l’Olympique de Marseille n’occupe que la huitième place du classement final prédit par Opta, avec 50,06 points.

Un scénario particulièrement inquiétant pour les hommes de Bruno Genesio, qui se retrouveraient privés de qualification européenne par le championnat. Le modèle ne leur accorde que 12,30 % de chances d’accrocher directement l’une des trois premières places qualificatives pour la Ligue des Champions, et seulement 0,24 % de chances de remporter le titre.

À l’inverse, le RC Lens pourrait réaliser une très belle opération. Actuellement neuvièmes, les Sang et Or sont annoncés à la cinquième place finale avec 53,41 points. Le Stade Rennais de Franck Haise suivrait de très près, à la sixième place, avec 53,12 points.

Autre enseignement : l’OL serait bien placé pour retrouver les sommets du football français. Les Lyonnais sont projetés sur le podium, devant Lille, Lens, Rennes et Marseille. De quoi nourrir de réelles ambitions dans la course à la Ligue des Champions.

Voici le classement final prédit par Opta au 2 novembre 2026 :

PSG : 76,72 points AS Monaco : 57,32 points OL : 56,33 points LOSC : 56,02 points RC Lens : 53,41 points Stade Rennais : 53,12 points Paris FC : 52,52 points OM : 50,06 points FC Lorient : 45,32 points RC Strasbourg : 44,94 points OGC Nice : 44,68 points Toulouse FC : 44,13 points Stade Brestois : 41,64 points AJ Auxerre : 38,65 points ESTAC Troyes : 33,63 points Le Mans FC : 33,12 points Angers SCO : 32,55 points Le Havre AC : 28,07 points

Ces projections ne constituent évidemment pas une certitude. Elles évoluent au fil des rencontres et des performances des équipes. Mais elles donnent déjà une indication sur les rapports de force estimés par Opta. Et pour l’OM, le message est clair : il faudra faire beaucoup mieux dans les prochaines semaines pour déjouer les pronostics et retrouver les places européennes.