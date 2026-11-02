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OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Marseille est enfin une équipe »

Par Bastien Aubert - 2 Nov 2026, 07:00
L'OM en joie

Appliqué et solidaire, l’OM s’est imposé contre le Toulouse FC (2-0) lors de la 9e journée de Ligue 1 pour enchaîner une quatrième victoire en L1 et remonter au 6e rang. Analyse.

Invaincu depuis six matches à l’extérieur, Toulouse voulait signer sa première victoire au Vélodrome depuis 14 ans. C’est râpé. Les deux bons résultats obtenus ici face à l’OM la saison passée (2-2 en Ligue 1 et 2-2, 4 tab à 3 en quarts de finale de la Coupe de France) auraient pu aider mais c’était mal connaître ce nouvel OM, fort contre les petits. Et capable d’enchaîner un quatrième succès de rang en L1.

Les deux Amine ont régalé

Le bal a démarré à la première minute, lorsqu’Amine Harit a réceptionné une subtile passe en profondeur d’Amine Gouiri pour sanctionner Guillaume Restes d’une mauvaise relance (1-0, 1ère). Inspiré, l’international algérien a ensuite récupéré une tête improbable d’Igor Paixao pour doubler la mise de près (2-0, 25e). Efficaces au pressing et tranchants dans leurs transitions, les hommes de Bruno Genesio ont toutefois baissé de rythme en seconde période, où ils ont été sauvés d’un but toulousain déjugé par la VAR (68e).

L’OM a su faire bloc

Dominés, ils ont su être solidaires et faire le dos rond autour d’un Jeffrey De Lange impérial. Malgré quelques failles, on est assez loin de l’escouade fébrile et désordonnée de septembre, où aucune force collective ne se dégageait de cette équipe. Ce sera le minuit requis pour espérer ramener dimanche prochain un bon résultat de Bollaert, où l’OM ne sait plus gagner.

Bastien Aubert, au Vélodrome

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