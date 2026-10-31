OM : rétrogradé par Genesio, Keyliane Abdallah a pris une décision forte !

Rétrogradé en équipe réserve après les reproches de Bruno Genesio, Keyliane Abdallah semble avoir parfaitement compris le message, comme l’explique son entraîneur Romain Ferrier.

La rétrogradation de Keyliane Abdallah en Pro2 continue de faire parler du côté de l’OM. Après les critiques formulées par Bruno Genesio à la suite de la victoire face au Havre (4-3), le jeune attaquant marseillais a retrouvé le groupe réserve afin de poursuivre son apprentissage.

Une décision que le principal intéressé semble avoir acceptée sans broncher. Dans les colonnes de La Provence, Romain Ferrier, entraîneur de la réserve olympienne, est revenu sur les échanges qu’il a eus avec le joueur et sur son état d’esprit.

Abdallah accepte la décision de Bruno Genesio

Le technicien assure que le jeune Marseillais a bien entendu les remarques de son entraîneur et qu’il ne cherche aucunement à contester cette décision.

« J’ai discuté avec lui, il entend ce qu’a dit le coach et on en prendra considération. Peut-être qu’il n’avait pas forcément conscience. Après, ça reste un jeune joueur, il continue d’apprendre », explique Romain Ferrier.

L’entraîneur de la réserve insiste également sur l’attitude positive affichée par l’attaquant : « Il est vraiment dans cet état d’esprit, il ne conteste rien du tout. »

« Se remettre en question et repartir de l’avant »

Loin de se laisser abattre par cette rétrogradation, Keyliane Abdallah semble avoir pris cette décision comme une occasion de progresser. Romain Ferrier rapporte même les intentions du jeune joueur pour la suite de sa saison. « Au contraire, il se dit : « OK, je vais me remettre en question et repartir de l’avant pour de nouveau prouver les choses. » »

Le technicien conclut en rappelant que le jeune attaquant connaît les exigences du haut niveau : « Il est conscient aussi qu’il doit montrer sans arrêt. »

Un discours encourageant pour l’OM. À seulement 20 ans, Keyliane Abdallah dispose encore d’une belle marge de progression. À lui désormais de répondre sur le terrain, de retrouver la confiance de Bruno Genesio et de démontrer qu’il peut prétendre à une nouvelle place au sein du groupe professionnel marseillais.