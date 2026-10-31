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OM Mercato : la priorité de Genesio a déjà fuité pour janvier 

Par Bastien Aubert - 31 Oct 2026, 13:40
Bruno Genesio (OM)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Malgré les contraintes financières, le poste de gardien serait la priorité de l’OM au mercato hivernal.

L’OM aurait déjà identifié l’un de ses principaux chantiers pour le prochain mercato hivernal. Malgré un passage en décembre devant la DNCG et des contraintes financières qui limitent les possibilités du club, le poste de gardien de but serait au centre des réflexions de la direction marseillaise.

L’OM à l’affût des opportunités sur le marché

Selon Le Phocéen, les dirigeants de l’OM restent attentifs aux opportunités susceptibles de se présenter lors du mercato de janvier. Le recrutement d’un gardien ferait ainsi partie des pistes étudiées par le club. Aucune arrivée n’est toutefois annoncée à ce stade.

Dans un contexte financier contraint, Marseille devra probablement se montrer opportuniste pour renforcer ce secteur sans déséquilibrer ses comptes. Cette réflexion autour du poste de gardien soulève également la question de l’avenir de Jeffrey De Lange. Le portier néerlandais est actuellement lié à l’OM jusqu’au 30 juin 2027.

Un dossier à suivre cet hiver

Toujours selon Le Phocéen, une prolongation de son contrat ne serait pas envisagée pour le moment. Un élément qui pourrait alimenter les interrogations autour de sa place dans le projet marseillais. Le mercato de janvier pourrait donc être animé dans les buts de l’OM.

Reste à savoir si la direction passera concrètement à l’action et quel profil elle privilégiera pour renforcer son effectif. Une chose est certaine : le poste de gardien sera à surveiller de près dans les prochaines semaines, alors que le dossier Jeffrey De Lange reste ouvert.

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