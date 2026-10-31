Cité à l’OM avant de rejoindre l’OL, Noah Nartey (26 ans) ne confirme pas les attentes placées en lui.

Présenté comme un joueur à fort potentiel à son arrivée à l’OL, Noah Nartey (26 ans) était annoncé dans les petits papiers de l’OM en janvier dernier. Le profil du milieu de terrain avait suscité de l’intérêt à Marseille, mais le dossier n’avait finalement pas abouti.

Nartey ne convainc toujours pas à l’OL

C’est finalement l’OL qui avait réussi à attirer le joueur lors du mercato hivernal. Quelques mois plus tard, les attentes semblent pourtant loin d’être totalement satisfaites. Le jeune milieu de terrain peine à convaincre et sa prestation face au PSG (0-2) a notamment alimenté les interrogations sur son adaptation au football français. Du côté marseillais, certains supporters peuvent désormais se demander si le club n’a pas finalement eu raison de ne pas insister sur cette piste.

L’insider marseillais Adammser n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à cette situation. Avec une bonne dose d’ironie, il est revenu sur l’intérêt supposé de l’OM pour le joueur avant son arrivée à Lyon. « On a failli laisser le Zinedine Zidane du championnat à l’OL au dernier mercato. Merci Benatia d’avoir laissé la concurrence prendre le moyennasse Nartey », a-t-il lancé un brin moqueur sur X. Une déclaration particulièrement piquante à l’encontre du milieu lyonnais, mais aussi une manière de souligner que Medhi Benatia n’a finalement pas donné suite à cette piste.

Benatia a-t-il fait le bon choix à l’OM ?

Dans un mercato où chaque investissement compte, l’OM doit impérativement éviter les erreurs de recrutement. Le club marseillais cherche à construire un effectif capable de répondre à ses ambitions sportives, sans multiplier les paris coûteux. Le cas Noah Nartey rappelle toutefois qu’il est parfois difficile de mesurer le potentiel réel d’un joueur avant son arrivée dans un nouveau championnat.

Pour autant, il serait prématuré de tirer des conclusions définitives sur son avenir lyonnais. Le milieu de terrain dispose encore de temps pour progresser et justifier les attentes placées en lui. En attendant, les supporters marseillais peuvent se réjouir de ne pas avoir vu cette piste se concrétiser. Mais pour Medhi Benatia, le véritable verdict sur le travail effectué au mercato se mesurera surtout aux performances des joueurs qui ont réellement rejoint l’OM.