PSG : le Ballon d’Or relance le débat après la victoire sur l’OL

Au lendemain du succès du PSG contre l’OL (2-0) et de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, les résultats parisiens continuent de faire parler. CulturePSG consacrera une émission spéciale aux deux sujets ce mardi soir.

La victoire contre l’OL passée au crible

Le calendrier n’a laissé aucun répit au PSG. Après avoir dominé l’Olympique Lyonnais lundi soir (2-0), le club de la capitale a rapidement basculé vers les résultats du Ballon d’Or. Deux actualités qui seront au cœur du podcast proposé ce mardi, à partir de 22 heures, par CulturePSG.

La première partie de l’émission reviendra sur la prestation des hommes de Luis Enrique face aux Gones. Le pouls de la rencontre, la montée en puissance collective des Parisiens et plusieurs performances individuelles seront notamment analysés. Une victoire qui a confirmé la bonne dynamique du PSG, malgré un effectif toujours touché par plusieurs absences.

Les résultats parisiens au Ballon d’Or interrogent

Le second volet sera consacré au Ballon d’Or 2026. La place obtenue par les différents représentants parisiens suscite forcément des discussions, avec une question centrale : certains joueurs du PSG pouvaient-ils espérer un meilleur classement ? La communication du club autour de cette cérémonie fait également débat.

Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, estime que « la communication du PSG n’a peut-être pas été très claire » autour du Ballon d’Or. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2115022370591121826

Le report du choc contre l’OL au lundi 26 octobre avait aussi compliqué l’organisation parisienne. Plusieurs joueurs nommés ont été contraints de privilégier le terrain, alors que la cérémonie se déroulait au même moment à Londres. Un contexte particulier qui nourrit forcément la déception et les interrogations au sein de la maison rouge et bleue.

Une émission spéciale à suivre dès 22 heures

Matthieu Martinelli, Daryl Blaise et Philippe Goguet participeront à cette émission, prévue pour durer au moins une heure. La diffusion sera assurée en direct et en exclusivité sur Twitch. Les auditeurs pourront réagir dans le live ou sur X avec le hashtag dédié.

Le podcast sera ensuite disponible en replay sur YouTube ainsi que sur plusieurs plateformes, dont Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer et TuneIn. L’occasion de prolonger une soirée particulièrement dense pour Paris, partagé entre la satisfaction d’une victoire maîtrisée face à l’OL et les discussions provoquées par le verdict du Ballon d’Or.