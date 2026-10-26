OL : le verdict est tombé pour le retour anticipé d’Athekame

Zachary Athekame pourrait-il quitter l’OL dès le mercato hivernal pour retrouver l’AC Milan ? Alors que cette possibilité a pris de l’épaisseur en Italie, Paulo Fonseca a livré une réponse particulièrement claire.

Fonseca balaie la rumeur venue d’Italie

La rumeur a agité l’actualité lyonnaise ces derniers jours. La Gazzetta dello Sport a évoqué la possibilité de voir l’AC Milan récupérer Zachary Athekame dès janvier, quelques mois seulement après son arrivée dans le Rhône. Le club lombard chercherait notamment à renforcer son couloir droit, fragilisé par plusieurs absences et un calendrier chargé.

Interrogé sur ce scénario, Paulo Fonseca n’a toutefois laissé aucune place au doute. « Je pense que c’est une fake news », a simplement répondu l’entraîneur portugais, dont les propos sont relayés par Olympique et Lyonnais.

L’OL entend conserver son latéral jusqu’à la fin de la saison

Prêté par l’AC Milan sans option d’achat, le Suisse de 21 ans reste contractuellement lié aux Rossoneri. Un retour anticipé nécessiterait néanmoins l’accord de l’OL. Or, cette perspective ne figure pas dans les plans de Matthieu Louis-Jean, de Paulo Fonseca et de la direction sportive rhodanienne.

Le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins confirme également que le jeune latéral doit bien terminer la saison sous le maillot lyonnais, malgré l’intérêt milanais pour un rapatriement cet hiver.

Zachary Athekame va bien finir la saison à l’OL, malgré l’intérêt de l’AC Milan pour un retour précoce cet hiver. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2112988319164616787

Le dossier paraît donc refermé pour janvier. L’OL avait fait de l’international suisse un véritable pari pour son couloir droit et ne souhaite pas revoir ses plans au milieu de l’exercice.

Des débuts qui ont relancé l’intérêt de Milan

Si l’AC Milan se penche de nouveau sur la situation d’Athekame, c’est aussi parce que celui-ci s’est rapidement imposé dans le dispositif de Fonseca. Titulaire régulier à droite, il totalise déjà deux buts et trois passes décisives en neuf apparitions toutes compétitions confondues.

Son apport offensif et son adaptation express ont convaincu le technicien portugais, qui avait rapidement validé les qualités de sa recrue suisse. Ces performances auraient logiquement attiré l’attention des dirigeants milanais, toujours propriétaires du joueur.

Un élément désormais important pour Fonseca

Dans un effectif lyonnais où chaque solution compte, Athekame a gagné une place importante en quelques semaines. Sa capacité à occuper tout le couloir et son rendement dans les trente derniers mètres offrent une option supplémentaire à Fonseca.

L’absence d’option d’achat laissera forcément planer une incertitude à plus long terme. Mais pour cet hiver, la position de l’OL est arrêtée : Athekame doit poursuivre sa progression à Lyon jusqu’au terme de son prêt.