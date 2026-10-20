OL : Fonseca tire sur la corde avec sa recrue suisse

Zachary Athekame n’a pas manqué une seule minute en Ligue 1 depuis le début de la saison. Face à Nice (2-1), Paulo Fonseca l’a encore titularisé, faute de disposer d’une solution jugée suffisamment fiable à droite.

Athekame ne souffle jamais

Arrivé à l’OL pour gagner du temps de jeu et enchaîner les rencontres, Zachary Athekame est pleinement servi. Le latéral suisse a disputé l’intégralité des sept premières journées de Ligue 1, soit un sans-faute qui commence forcément à peser dans les jambes.

Dimanche dernier, contre l’OGC Nice (2-1), le défenseur a encore été précieux en délivrant sa troisième passe décisive de la saison. Mais il a terminé la rencontre les mains sur les genoux. L’infériorité numérique des Lyonnais n’a évidemment rien arrangé, obligeant chacun à multiplier les efforts jusqu’au coup de sifflet final.

Le départ de Maitland-Niles laisse un vide

Cette utilisation intensive s’explique en grande partie par le départ d’Ainsley Maitland-Niles à la fin du mercato. L’effectif lyonnais ne compte désormais aucune véritable doublure au poste de latéral droit. Clinton Mata et Ruben Kluivert peuvent y dépanner, mais Paulo Fonseca a choisi de ménager le Néerlandais face aux Aiglons.

Dans un contexte déjà animé autour de la réception de Nice, l’entraîneur portugais avait également répondu aux discussions sur l’arbitrage avant la rencontre.

Paulo Fonseca : « Il est étrange qu’à chaque fois que Nice vient à Lyon, on parle de l’arbitrage. » Le technicien s’étonne que les adversaires lyonnais abordent systématiquement ce sujet avant la rencontre. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2111462147028877366

Une fois le match lancé, le principal problème de Fonseca s’est toutefois situé dans la gestion de ses ressources. Malgré la fatigue accumulée, Athekame est donc resté incontournable dans son couloir.

Kango n’a pas encore convaincu Fonseca

Une autre option existe pourtant avec Steeve Kango. Le jeune latéral avait été lancé en Ligue Europa la saison passée, mais son entraîneur ne le considère pas encore prêt pour répondre aux exigences d’une telle affiche. Comme Rémi Himbert, il reste très peu utilisé et ne compte que trois convocations sur les treize derniers matchs, d’après Olympique et Lyonnais.

« Nous avons aussi Kango qui est une possibilité. Mais je pense qu’en ce moment, il n’est pas prêt pour ce genre de match avec cette intensité et contre une équipe qui a beaucoup de qualités », a expliqué Fonseca après la rencontre.

Une gestion qui devient un enjeu pour l’OL

Le technicien lyonnais assume donc de s’appuyer presque exclusivement sur Athekame. Le rendement du Suisse lui donne jusqu’ici raison, avec déjà trois passes décisives, mais l’accumulation des minutes pourrait rapidement devenir problématique. Tant que Kango ne donnera pas davantage de garanties et que les solutions de dépannage devront être ménagées, l’OL restera dépendant de la santé de son latéral droit.