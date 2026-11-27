Voici l’analyse complète du match de la 12e journée de Ligue 1 entre Toulouse et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche (20h45) l’AS Monaco en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Un choc dans la course à l’Europe entre les Gones, quatrièmes avec 20 points, et les Monégasques, seulement huitièmes avec 17 points.

Ligue 1 – OL vs AS Monaco

Dimanche 29 novembre 2026 · 20h45 · Groupama Stadium

OL : poursuivre sur sa lancée en championnat avec Carlos Vicens

À l’approche du premier tiers du championnat, l’Olympique Lyonnais figure parmi les principaux candidats aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Avec six victoires, deux matchs nuls et trois défaites, les Gones occupent la quatrième place de Ligue 1, à seulement une longueur du LOSC, troisième.

Pour sa première sur le banc lyonnais en championnat, Carlos Vicens a réalisé une excellente opération en allant s’imposer sur la pelouse de Lille (0-1) le week-end dernier grâce à une réalisation de Mads Bidstrup. Un succès face à un concurrent direct qui pourrait constituer un premier tournant dans la saison lyonnaise.

Les Gones n’ont toutefois pas réussi à confirmer jeudi soir en Ligue Europa, concédant un match nul face à Lillestrøm (0-0) au Groupama Stadium. Le technicien espagnol avait néanmoins procédé à plusieurs changements dans son onze de départ. But! Football Club+1

Face à Monaco, l’OL pourra s’appuyer sur ses excellents résultats à domicile. Les Rhodaniens ont remporté leurs quatre dernières réceptions en championnat et auront l’occasion d’enchaîner deux victoires consécutives en Ligue 1 pour la première fois de la saison. Ligue 1

L’une des principales forces de cette équipe lyonnaise réside dans sa solidité défensive. Avec seulement neuf buts concédés en 11 journées, les Gones affichent un bilan intéressant dans ce secteur. Leur capacité à réduire les espaces pourrait notamment contrarier les offensives monégasques.

Carlos Vicens devra néanmoins composer avec plusieurs absences et gérer attentivement le retour de Loïs Openda. L’international belge, qui a retrouvé la compétition jeudi après plusieurs semaines d’indisponibilité, pourrait constituer une solution supplémentaire en cours de rencontre.

Offensivement, les Lyonnais devraient notamment chercher à exploiter la vitesse d’Ernest Nuamah et de Keito Nakamura sur les côtés. Les difficultés rencontrées par Monaco dans la gestion des couloirs pourraient offrir des opportunités intéressantes aux deux ailiers.

AS Monaco : mettre fin à une inquiétante série en Ligue 1

Alors que l’AS Monaco ambitionne de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, le club de la Principauté peine à suivre le rythme des équipes de tête. Huitièmes avec 17 points, les hommes de Filipe Luís accusent déjà trois longueurs de retard sur leur adversaire du week-end.

Les Monégasques n’ont plus goûté à la victoire depuis six journées de championnat. Après leur défaite sur la pelouse du Paris FC (3-1), les Asémistes ont successivement été accrochés par Le Mans (1-1) et l’AJ Auxerre (1-1). Des points perdus face à des formations plus modestes qui pourraient peser lourd dans la course à l’Europe.

Le contraste avec les performances européennes du club du Rocher est particulièrement frappant. En difficulté sur la scène nationale, les Monégasques ont décroché jeudi soir un nouveau succès en Ligue Conférence sur la pelouse de Hearts (2-3), grâce notamment à un doublé de Folarin Balogun. But! Football Club+2

Avec seulement 14 réalisations depuis le début du championnat, l’AS Monaco affiche un rendement offensif relativement décevant au regard de la qualité de son effectif. Les hommes de Filipe Luís devront se montrer plus incisifs pour espérer mettre à mal une défense lyonnaise difficile à manœuvrer.

Le technicien brésilien a récemment opté pour une défense à trois afin de remédier aux déséquilibres rencontrés par son équipe. Reconduite en Coupe d’Europe, cette organisation pourrait également être privilégiée au Groupama Stadium.

L’apport des pistons sera particulièrement important pour les Monégasques. Vanderson et Flavio Nazinho devront trouver le juste équilibre entre leurs projections offensives et la nécessité de contenir les ailiers lyonnais.

Malgré leur mauvaise passe en championnat, les Asémistes disposent d’arguments pour inquiéter les Gones. Leur succès en Écosse pourrait leur permettre d’aborder ce déplacement avec un regain de confiance, même si la fatigue liée à l’enchaînement des rencontres sera également à prendre en considération.

Les confrontations entre les deux équipes

L’AS Monaco présente un bilan légèrement favorable lors de ses dernières oppositions avec l’Olympique Lyonnais. Sur les cinq affrontements les plus récents, les Monégasques ont enregistré trois victoires, contre deux pour les Gones.

La saison dernière, les Lyonnais étaient parvenus à s’imposer au stade Louis-II (1-3), avant de s’incliner lors du match retour au Groupama Stadium (1-2).

Une statistique particulièrement intéressante mérite également d’être soulignée : aucune des 22 dernières confrontations entre les deux formations en championnat ne s’est terminée par un partage des points. But! Football Club+1

Les récents précédents invitent donc les Lyonnais à la méfiance, d’autant que Monaco a remporté ses deux derniers déplacements au Groupama Stadium.

Les compositions probables

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Nartey, Tessmann, Tolisso – Nuamah, Openda, Nakamura.

Absents : Morton, Sulc, Ouédraogo (blessés).

Incertains : Bidstrup, Mata (blessés).

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Dier, Sané, Mawissa – Vanderson, Teze, Zakaria, Nazinho – Minamino – Balogun, Abline.

Absents : Golovin, Ansu Fati, Idumbo (blessés), Coulibaly (suspendu).

Incertains : Camara (malade), Brunner, Salisu, Köhn (blessés).

Les joueurs à suivre

Loïs Openda (OL) : De retour à la compétition jeudi soir en Ligue Europa après plusieurs semaines d’absence, l’international belge pourrait retrouver une place de titulaire face à l’AS Monaco. Sa vitesse, ses appels dans le dos de la défense et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres pourraient mettre en difficulté l’arrière-garde monégasque. Désireux de retrouver le chemin des filets, l’ancien attaquant du RC Lens pourrait être l’un des grands artisans d’une bonne performance lyonnaise.

Folarin Balogun (AS Monaco) : Auteur d’une prestation remarquable jeudi soir face à Hearts, avec deux buts et une passe décisive, l’international américain pourrait profiter des incertitudes entourant Paris Brunner pour connaître sa première titularisation de la saison en championnat. Ses appels dans la profondeur et sa capacité à se démarquer dans la surface représenteront une menace pour la défense lyonnaise. Reste désormais à savoir si l’ancien Rémois parviendra à transposer sa réussite européenne en Ligue 1. Ligue 1 (29/11/2026)

Notre pronostic pour OL – AS Monaco

Cette affiche entre deux prétendants aux places européennes s’annonce particulièrement indécise. Si l’Olympique Lyonnais aborde cette rencontre avec davantage de certitudes en championnat, l’AS Monaco possède les qualités individuelles nécessaires pour venir bousculer les Gones au Groupama Stadium.

Les hommes de Carlos Vicens devraient chercher à prendre rapidement le contrôle du jeu en s’appuyant sur leur maîtrise technique au milieu de terrain et leur capacité à déséquilibrer le bloc adverse sur les côtés. Les Lyonnais pourront également compter sur leur public, devant lequel ils affichent une belle réussite depuis le début de la saison.

Cependant, malgré leurs difficultés en championnat, les Monégasques ont montré un visage séduisant jeudi soir en Ligue Conférence face à Hearts (2-3). Ce succès pourrait avoir un effet bénéfique sur la confiance des joueurs de Filipe Luís, à commencer par Folarin Balogun, auteur d’un doublé en Écosse.

La vitesse des attaquants monégasques et leur capacité à exploiter les espaces en transition pourraient notamment poser des problèmes à la défense lyonnaise. Le club de la Principauté pourra également s’appuyer sur ses deux dernières victoires au Groupama Stadium pour aborder ce déplacement sans complexe.

Nous envisageons donc une rencontre disputée, avec des occasions de part et d’autre, dans laquelle les Monégasques pourraient créer la surprise et mettre fin à leur série de six matchs sans victoire en championnat.

Les cotes d’OL – AS Monaco

Pari Meilleure cote Victoire de l’OL 2,25 Match nul 3,25 Victoire de l’AS Monaco 2,88

Notre pronostic : victoire de l’AS Monaco, cotée à 2,88

Bien que les Lyonnais présentent davantage de garanties en championnat ces dernières semaines, nous pensons que l’AS Monaco pourrait profiter de son regain de confiance sur la scène européenne pour enfin relancer sa saison en Ligue 1. La qualité offensive des Monégasques, conjuguée à leur réussite lors de leurs derniers déplacements au Groupama Stadium, nous incite à tenter un pari audacieux. Si les Gones devraient parvenir à trouver le chemin des filets, nous voyons les hommes de Filipe Luís repartir du Rhône avec les trois points. Nous misons donc sur une victoire de l’AS Monaco.

Notre score : OL 1-2 AS Monaco

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