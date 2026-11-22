Voici la compo officielle de l’OM pour affronter Le Mans.
Ce dimanche, l’OM reçoit Le Mans pour la 11e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20h45 au stade Vélodrome.
La compo de l’OM
de Lange – Weah (cap.), Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Kondogbia, Nnadi – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.
📋Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Bruno Genesio pour affronter Le Mans ! #OMLMFC🗣️ 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋’𝐎𝐌 💙 https://t.co/xev1cLsJ6w— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 22, 2026
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5e sur 18 · 6V 0N 4D
VVVV
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Notre prono Victoire de l’OM (3-1) Lire l'analyse →
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