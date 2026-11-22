Voici les compos probables du match de la 11e journée de Ligue 1 entre l’OM et Le Mans.

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche (20h45) Le Mans, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Après les résultats de ce samedi, les Marseillais ont l’occasion de s’emparer de la deuxième place du classement, derrière le Paris Saint-Germain, en cas de victoire face aux Manceaux.

Incertitude pour Højbjerg !

Pour y parvenir, l’entraîneur marseillais, Bruno Genesio, devrait aligner son équipe type, ou presque. Blessé au genou et récemment opéré, Emerson devrait être remplacé par Ulisses Garcia au poste de latéral gauche. Pour le reste, peu de surprises sont attendues dans le onze de départ olympien, à une incertitude près : Pierre-Emile Højbjerg. Malade, le milieu de terrain danois devrait manquer cette rencontre, d’après La Provence. En cas de forfait du Danois, c’est Geoffrey Kondogbia qui devrait être titularisé dans l’entrejeu de l’OM pour le remplacer.

Les compos probables

OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Nnadi, Höjbjerg ou Kondogbia – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.

Le Mans : Kocik – Bamba, Yohou, Boissé – Buades, Vercruysse, Bretelle, Rabillard, Calodat – Gueye, Mafouta.