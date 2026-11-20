Avant la réception du Mans, Bruno Genesio a évoqué la bonne dynamique de l’OM, la reprise après la trêve internationale et surtout les solutions pour compenser l’absence d’Emerson.

L’OM peut souffler avant la réception du Mans. Après deux semaines de trêve internationale, les nouvelles sont plutôt bonnes pour Bruno Genesio. Aucun joueur marseillais n’est revenu blessé de sélection et le technicien a retrouvé l’ensemble de son groupe pour préparer la 11e journée de Ligue 1. Une situation bien plus confortable qu’au cours de la précédente coupure internationale.

L’OM veut repartir sur les mêmes bases

Satisfait du travail réalisé pendant la trêve, Bruno Genesio estime que son équipe progresse dans l’assimilation de ses principes de jeu. « Aujourd’hui, on a quand même des principes qui commencent à prendre forme, les joueurs savent de plus en plus ce qu’on attend d’eux », a expliqué le technicien.

Les internationaux ont retrouvé le groupe après avoir bénéficié d’un peu de repos. Pour Genesio, le plus important sera désormais de retrouver les exigences de la compétition : « Le plus difficile, c’est de se replonger dans le championnat. C’est bien qu’on joue dimanche. » Face au Mans, l’OM aura donc l’occasion de confirmer les progrès observés avant la coupure.

Emerson absent, Garcia et Koum pour assurer l’intérim

Autre dossier important pour Marseille : l’absence d’Emerson, opéré d’un genou et indisponible pour plusieurs semaines. Une absence qui oblige Genesio à réfléchir aux différentes possibilités sur le côté gauche de sa défense. Deux noms ressortent : Ulisses Garcia et Alexi Koum, latéral gauche de formation. « Nous avons des profils différents, avec Ulisses ou Alexi Koum, qui aura peut-être sa chance pendant cette période-là », a expliqué l’entraîneur.

Le technicien marseillais a surtout tenu à mettre en avant les qualités de Garcia, dont il apprécie particulièrement l’investissement quotidien. « Ulisses a un superbe état d’esprit, il travaille toujours de la même manière, titulaire ou pas. Il est d’ailleurs très apprécié dans le vestiaire », a-t-il souligné.

Genesio apprécie également son apport offensif, sa qualité technique, ses centres et sa capacité à ressortir proprement le ballon. Le Suisse doit encore progresser dans certains domaines, notamment le placement et la concentration, mais son entraîneur se montre rassurant : « Il reste très fiable pour la Ligue 1. »

L’OM connaît donc ses options pour les prochaines semaines. Ulisses Garcia semble disposer d’une belle opportunité pour s’installer dans le onze, tandis qu’Alexi Koum pourrait profiter de cette période pour obtenir du temps de jeu avec les professionnels.