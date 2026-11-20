Alors qu’il s’est imposé comme le gardien titulaire de l’OM, Jeffrey De Lange vient de faire une sortie particulièrement remarquée sur son avenir ! En fin de contrat en juin prochain, le portier néerlandais n’a toujours pas prolongé son bail avec Marseille. Et ses dernières déclarations à Voetbal International risquent de mettre un sérieux coup de pression sur la direction olympienne.

L’Olympique de Marseille pourrait bien se retrouver face à un dossier particulièrement sensible dans les prochaines semaines ! Alors que le mercato hivernal approche, plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat à l’issue de la saison. Parmi eux, Jeffrey De Lange occupe une place à part. Le gardien néerlandais a réussi à s’installer dans les cages marseillaises et semble aujourd’hui profiter pleinement de la confiance du staff de Bruno Genesio.

Mais cette situation sportive favorable contraste avec l’incertitude qui entoure son avenir contractuel. À quelques mois de l’expiration de son engagement, le portier de l’OM n’a toujours pas trouvé d’accord pour poursuivre l’aventure sur la Canebière.

Et visiblement, cette situation ne semble pas particulièrement le préoccuper !

De Lange envoie un message très clair à l’OM !

Interrogé par le média néerlandais Voetbal International, Jeffrey De Lange n’a pas cherché à masquer sa position concernant une éventuelle prolongation de contrat.

« Une prolongation ? Ce n’est pas la priorité car je n’y pense pas pour le moment », a d’abord expliqué le gardien marseillais.

Avant de poursuivre avec une déclaration qui pourrait faire réagir les supporters de l’OM : « Je suis libre de tout contrat en juin, si l’OM ne veut pas me prolonger… J’ai une place de titulaire, je suis performant et en pleine forme. »

Des propos qui en disent long sur l’état d’esprit du Néerlandais. Désormais installé dans la hiérarchie des gardiens, De Lange sait qu’il dispose d’arguments importants pour négocier son avenir. Son temps de jeu, ses performances et sa situation contractuelle pourraient lui permettre d’aborder les prochains mois en position de force.

Surtout, le portier ne semble pas vouloir précipiter les discussions. Une attitude qui pourrait placer les dirigeants olympiens devant un véritable dilemme.

Lorenzi face à un dossier brûlant avant janvier !

Car le temps presse pour l’OM. Si Jeffrey De Lange ne prolonge pas d’ici la fin de l’année, il pourra, dès le 1er janvier, discuter librement avec d’autres clubs en vue d’une arrivée l’été prochain.

Un scénario forcément délicat pour Grégory Lorenzi, qui pourrait voir partir gratuitement un gardien devenu important dans l’effectif de Bruno Genesio.

D’autant que la situation présente un paradoxe : sportivement, De Lange semble avoir gagné sa place, mais contractuellement, rien ne garantit encore sa présence à Marseille la saison prochaine.

La direction olympienne devra donc déterminer rapidement si elle souhaite construire dans la durée avec le portier néerlandais ou envisager d’autres solutions pour l’avenir.

Une chose est certaine : Jeffrey De Lange vient de renvoyer la balle dans le camp de l’OM ! En affirmant qu’une prolongation n’était pas sa priorité, tout en rappelant son statut de titulaire et son excellent état de forme, le gardien de 28 ans a lancé un message qui ne devrait pas passer inaperçu. Reste à savoir si Lorenzi décidera d’accélérer les discussions avant qu’il ne soit trop tard. Car Marseille pourrait bien perdre un titulaire sans récupérer le moindre euro l’été prochain !