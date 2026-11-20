L’OM garde un œil sur Franck Zambo Anguissa, mais si un retour du milieu camerounais est évoqué, les contraintes financières marseillaises restent un obstacle de taille.

Le nom de Franck Zambo Anguissa revient avec insistance dans l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du quotidien italien Il Mattino, les dirigeants olympiens auraient pris contact avec l’entourage de l’ancien Marseillais pour étudier la possibilité d’un retour dès le mois de janvier.

Une opération qui aurait de quoi séduire les supporters. Formé et révélé à l’OM, le milieu camerounais évolue actuellement à Naples et pourrait représenter un renfort de poids sans indemnité de transfert. Le club italien serait même disposé à faciliter son départ, toujours selon la presse transalpine.

Lorenzi n’a pas fermé la porte à Anguissa

Toutefois, le dossier est loin d’être bouclé. En effet, Foot Mercato a nettement refroidi l’enthousiasme autour de cette piste, précisant qu’aucun accord n’avait été trouvé entre l’OM et le joueur, ni entre les deux clubs.

Les informations de LiveFoot apportent une nuance importante : Franck Zambo Anguissa souhaiterait quitter Naples et ses représentants exploreraient le marché depuis plusieurs semaines. L’OM ferait bien partie des clubs sollicités. Grégory Lorenzi n’aurait pas fermé la porte à cette possibilité.

Le dirigeant marseillais sait qu’un renfort de ce calibre sans indemnité de transfert pourrait constituer une belle opportunité. Mais l’intérêt ne signifie pas qu’une signature est imminente.

Des départs nécessaires avant de recruter ?

Le principal problème est financier. À ce stade, l’OM n’aurait pas encore obtenu la confirmation de sa capacité à recruter, y compris un joueur libre. La masse salariale constitue un frein majeur et le club doit d’abord alléger ses dépenses, avec plusieurs départs en ligne de mire cet hiver.

Le retour de Zambo Anguissa reste donc une possibilité à surveiller, mais pas un transfert acquis. Pour les supporters marseillais, le rêve est permis : encore faut-il que l’OM trouve les marges financières pour le concrétiser.