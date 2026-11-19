Jérôme Rothen estime que l’OM n’a aucun intérêt à conserver l’international danois Pierre-Emile Höjbjerg (31 ans) au mercato hivernal.

Le mercato hivernal pourrait réserver un dossier sensible à l’OM. Arrivé avec un statut de joueur majeur, Pierre-Emile Höjbjerg pourrait quitter le club phocéen en janvier même s’il garde une cote certaine auprès de Bruno Genesio.

Rothen réclame le départ de Höjbjerg de l’OM

Son statut de joueur bankable pourrait jouer. La Juventus et la Fiorentina seraient notamment susceptibles de passer à l’action pour récupérer le milieu de terrain. Une perspective qui ne déplaît absolument pas à Jérôme Rothen. Dans son émission sur RMC Sport, l’ancien Parisien a clairement expliqué pourquoi l’OM aurait intérêt à accepter un éventuel transfert dès janvier. Pour le consultant, les dernières prestations du Danois ne suffisent pas à justifier son importance dans l’effectif marseillais, surtout au regard de ses émoluments. Avec un salaire estimé à environ 500 000 euros mensuels, Pierre-Emile Höjbjerg représente un poids financier considérable pour les Phocéens.

« Je pense que Hojbjerg, ce ne sont pas les trois mois là qui viennent de se jouer qui doivent te rassurer sur son niveau et son importance à l’OM, surtout à ce niveau de salaire-là. Donc s’il y a une opportunité en effet, il faut le vendre. À la Fiorentina ou à la Juventus, s’il y a une solution, mais franchement il faut y aller », a expliqué Jérôme Rothen sur RMC.

Un avis tranché qui contraste avec les éloges formulés par Bruno Genesio à propos du milieu international danois. Mais pour Rothen, la question dépasse largement le seul rendement sportif du joueur. Dans un club qui doit surveiller ses finances, conserver un élément aussi coûteux n’est pas forcément une priorité.

Un départ pour financer le mercato de l’OM ?

L’ancien joueur du PSG voit également dans cette éventuelle vente une occasion de donner davantage de liberté à la direction marseillaise. En libérant une partie importante de sa masse salariale, l’OM pourrait récupérer des marges de manœuvre pour renforcer son effectif pendant le mercato hivernal.

« Cela va te libérer de la masse salariale. Donc ça va te permettre d’abord de rafraîchir un peu l’effectif, et de tenter certains coups parce que là, en effet, vu que tu n’es pas riche, tu ne peux pas nous annoncer forcément des coups qui seront tentés si l’OM avait les moyens de le faire », a poursuivi le consultant.

Le raisonnement est donc simple : plutôt que de conserver un joueur dont le salaire pèse lourd dans les comptes, Marseille pourrait réinvestir une partie des économies réalisées sur plusieurs renforts. Reste à savoir si Genesio partagera cette analyse, lui qui a déjà eu gain de cause pour le non départ d’Igor Paixao l’été dernier.