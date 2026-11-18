Les supporters du RC Lens ne croient pas à un retour de Florian Thauvin à l’OM en 2027.

La rumeur d’un possible retour de Florian Thauvin à l’OM en 2027 a rapidement fait réagir. Et du côté des supporters du RC Lens, l’hypothèse est loin de faire l’unanimité.

Les supporters du RC Lens ne croient pas au retour de Thauvin à l’OM

Alors que le nom de l’ancien Marseillais circule autour du club phocéen pour l’été prochain, les Sang et Or se montrent particulièrement sceptiques. But! a directement interrogé ses lecteurs à travers un sondage sans ambiguïté : « Croyez-vous à un possible retour de Florian Thauvin à l’OM en 2027 ? »

Les résultats donnent une tendance particulièrement claire. Une large majorité des participants ne croit pas à ce scénario. Sur les réponses enregistrées, 71,8 % répondent NON, contre seulement 28,2 % de OUI. Autrement dit, près de trois votants sur quatre écartent la possibilité de revoir Florian Thauvin sous les couleurs marseillaises en 2027.

Un retour à Marseille encore loin de convaincre

Ces résultats ne constituent évidemment pas une confirmation sur l’avenir du joueur, mais ils illustrent le scepticisme d’une majorité de supporters ayant participé au sondage. Florian Thauvin reste un nom associé à l’histoire récente de l’OM.

Son passage dans la cité phocéenne a marqué les esprits et explique pourquoi l’idée d’un retour peut alimenter les discussions autour du mercato marseillais. Mais entre la nostalgie des supporters et la concrétisation d’une opération, il existe un véritable écart. À ce stade, le scénario d’un retour en 2027 ne convainc donc pas la majorité des participants au sondage de But!. Pour les supporters du RC Lens interrogés, le verdict est sans appel.