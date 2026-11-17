La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Une nouvelle piste pour le moins inattendue a émergé au PSG en vue du mercato hivernal.

Le PSG continue d’anticiper ses besoins pour les prochaines fenêtres de transferts. Selon TeamTalk, les dirigeants parisiens suivent attentivement Kerim Alajbegovic (19 ans).

Kerim Alajbegovic dans le viseur du PSG

Le virevoltant ailier gauche bosnien, déjà estimé à 32 M€ sur Transfermarkt, serait ainsi identifié comme une piste potentielle pour renforcer le secteur offensif parisien. Son profil aurait retenu l’attention du club de la capitale, qui pourrait chercher à préparer l’avenir de son attaque, notamment dans la perspective de l’après-Khvicha Kvaratskhelia. Le PSG ne serait toutefois pas seul sur ce dossier.

Chelsea et le Bayern Munich seraient également intéressés par le joueur, ce qui pourrait rapidement faire monter la concurrence. Mais le PSG pourrait se heurter à un obstacle de taille : la position de la Juventus Turin. Toujours d’après TeamTalk, le club italien est déterminé à conserver son ailier bosnien et aurait écarté toute possibilité de vente lors du prochain mercato hivernal. Autrement dit, même si l’intérêt parisien venait à se concrétiser, les dirigeants turinois ne semblent pas disposés à faciliter les négociations en janvier.

Le PSG prépare-t-il l’après-Kvaratskhelia ?

Cette piste témoigne en tout cas de la volonté du PSG de garder plusieurs options pour son avenir offensif. Kerim Alajbegovic pourrait représenter une possibilité étudiée par la direction parisienne, alors que plusieurs grands clubs européens seraient également attentifs à sa situation. Pour l’heure, aucun accord ni négociation avancée n’est annoncé.

Et avec la détermination de la Juventus à conserver son joueur, un éventuel transfert hivernal semble particulièrement difficile à envisager. Le PSG devra donc probablement patienter ou explorer d’autres pistes s’il souhaite anticiper un éventuel changement dans son secteur offensif.