Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Plusieurs prolongations de contrat sont en passe d’aboutir au sein du PSG.

Les premières bonnes nouvelles sont déjà en train de tomber pour le mercato du PSG. Selon PSG Inside Actus, Ousmane Dembélé et Matvey Safonov auraient trouvé un accord pour prolonger leur aventure parisienne.

Dembélé et Safonov, c’est signé au PSG !

Deux dossiers importants pour les dirigeants, qui souhaitent conserver des joueurs capables de s’inscrire dans le projet à long terme du club. Autre situation à surveiller : celle de Marquinhos. Les discussions concernant une éventuelle prolongation du capitaine parisien ne feraient que commencer. Le défenseur brésilien devra choisir entre poursuivre son aventure à Paris ou envisager un dernier grand contrat ailleurs, notamment au Brésil, au Qatar ou en Arabie saoudite.

Le PSG travaillerait également à sécuriser l’avenir de deux éléments offensifs majeurs : Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Toujours d’après PSG Inside Actus, les deux joueurs seraient proches d’un accord. Quelques détails resteraient à régler avant de pouvoir finaliser les prolongations. Un signal fort envoyé par la direction parisienne, qui entend conserver ses jeunes talents et ses joueurs offensifs les plus importants pour les prochaines saisons.

David Boly et Ndjantou : deux dossiers à surveiller

Le PSG ne s’intéresse pas uniquement à ses cadres confirmés. Le club travaille aussi sur l’avenir de plusieurs jeunes joueurs. Des discussions seraient ainsi en cours avec David Boly autour d’un contrat de cinq ans. Une marque de confiance envers le joueur, que Paris souhaiterait inscrire dans la durée. La situation de Quentin Ndjantou serait en revanche un peu plus complexe. Le joueur ne serait pas opposé à une prolongation, mais souhaiterait obtenir des garanties concernant son temps de jeu. Un point essentiel pour la suite des négociations.

Du côté de Lucas Hernandez, le souhait du joueur serait clair : poursuivre son aventure au PSG. Mais le club parisien préférerait temporiser avant de prendre une décision sur son avenir. Le dossier Achraf Hakimi apparaît, lui, comme l’un des plus importants de cette opération. Selon PSG Inside Actus, les discussions autour de la prolongation de l’international marocain sont engagées depuis plusieurs semaines. Et le dénouement serait désormais proche : les deux parties ne seraient plus très loin d’un accord. Avec ces nombreux dossiers ouverts, le PSG affiche une volonté claire : conserver ses principaux éléments et préparer la suite avec une certaine stabilité.