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PSG Mercato : le Barça ouvre la porte pour Balde, un autre club de L1 s’invite !

Par William Tertrin1 min de lecture

En difficulté au FC Barcelone, Alejandro Balde pourrait quitter la Catalogne dès janvier. Le PSG surveille la situation du latéral espagnol, mais un autre prétendant français pourrait venir bouleverser le dossier.

Le mercato hivernal pourrait réserver un joli coup au PSG. Selon les informations du Corriere dello Sport, le FC Barcelone envisage de se séparer d’Alejandro Balde dès janvier 2027. Le latéral gauche espagnol, âgé de 23 ans, ne bénéficie plus du statut attendu en Catalogne.

Son bilan cette saison est particulièrement maigre, avec seulement cinq apparitions (124 minutes). Une situation qui pousse le Barça à envisager un départ, alors que le joueur a besoin de retrouver du temps de jeu. Estimé à environ 40 millions d’euros, Balde ne devrait toutefois pas être facilement transférable. Le club catalan serait ainsi ouvert à un prêt, une formule qui pourrait intéresser Paris étant donné que Lucas Digne ne donne absolument pas satisfaction.

Monaco également à l’affût pour Alejandro Balde !

Le PSG n’est pas seul sur ce dossier. L’AS Monaco aurait également manifesté son intérêt pour le défenseur barcelonais. Un prêt avec option d’achat pourrait même être envisagé par les différentes parties.

La Juventus, le Milan AC et plusieurs formations étrangères suivent également la situation de l’international espagnol. La concurrence s’annonce donc importante pour Luis Campos.

Pour le PSG, Alejandro Balde représenterait une opportunité de marché intéressante. Rapide, explosif et particulièrement à l’aise dans les phases offensives, le Barcelonais possède un profil séduisant pour le football de Luis Enrique. La future nouvelle doublure de Nuno Mendes ?

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