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PSG, OL, Stade Rennais : la formation parisienne bouscule la hiérarchie depuis QSI

Par Louis Chrestian2 min de lecture
PSG, OL, Stade Rennais : la formation parisienne bouscule la hiérarchie depuis QSI

Souvent associé à ses investissements massifs depuis 2011, le PSG s’est également distingué par le travail de son centre de formation. Sur la période, Paris devance le Stade Rennais mais reste encore derrière la référence lyonnaise.

Le PSG juste derrière l’OL

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, les dépenses réalisées par le club de la capitale ont régulièrement concentré l’attention. Une donnée publiée par Météo Foot Maps permet toutefois de mettre en lumière un autre aspect du projet parisien : sa capacité à former des joueurs.

Avec 12 éléments issus de son centre de formation sur la période étudiée, le PSG occupe la deuxième place du classement. Paris fait mieux que le Stade Rennais, crédité de huit joueurs, mais reste derrière l’OL. La maison lyonnaise conserve la tête avec un total de 15 joueurs formés.

L’écart entre les deux premiers demeure donc limité. Trois unités seulement séparent l’OL du PSG, alors que le club de la capitale a profondément changé de dimension sportive et économique depuis l’arrivée de QSI.

Un constat qui nuance l’image du projet QSI

Le chiffre parisien vient nuancer l’idée d’un PSG exclusivement tourné vers le recrutement de joueurs déjà confirmés. Si les arrivées onéreuses ont marqué les différentes étapes du projet, le centre de formation a continué à produire des éléments prometteurs.

Cette deuxième place ne règle évidemment pas toutes les questions autour de la formation parisienne. Former un joueur, lui offrir une place durable dans l’effectif professionnel et parvenir à le conserver constituent trois étapes différentes. Le classement souligne néanmoins la régularité du travail effectué en amont.

L’OL conserve son statut de référence

Malgré la progression du PSG, l’OL reste au sommet de cette hiérarchie. Le club rhodanien totalise 15 joueurs formés depuis 2011, confirmant une nouvelle fois le poids historique de son académie. Même dans une période marquée par des résultats sportifs irréguliers, la formation demeure un marqueur fort de l’identité lyonnaise.

Le Stade Rennais complète le podium avec huit joueurs. Le club breton, lui aussi réputé pour la qualité de son centre, accuse quatre unités de retard sur Paris et sept sur Lyon. Ces trois clubs se détachent ainsi dans le relevé présenté.

Une bataille qui dépasse les dépenses

Cette photographie rappelle enfin que la puissance d’un club ne se mesure pas uniquement aux montants investis sur le marché des transferts. Depuis 2011, le PSG a renforcé son attractivité internationale tout en restant compétitif dans le domaine de la formation.

L’OL demeure indétrônable avec ses 15 joueurs, mais Paris s’est rapproché de la référence rhodanienne. Avec 12 éléments formés contre huit pour le Stade Rennais, le PSG version QSI s’est installé au cœur d’un domaine où il est parfois moins attendu.

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