RC Lens : énorme surprise, le nouveau coach est connu… et ce n’est pas Sage !

Le RC Lens a officialisé ce vendredi soir la nomination de Didier Digard au poste d’entraîneur de l’équipe première, avec un contrat courant jusqu’en juin 2028.

C’est une énorme surprise dans le dossier du futur entraîneur lensois ! Alors que le nom de Pierre Sage revenait avec insistance ces dernières heures pour reprendre les commandes du Racing, le club artésien a finalement décidé de miser sur Didier Digard.

Âgé de 40 ans, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et du Havre prend ainsi la succession sur le banc lensois. Il s’est engagé pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2028.

Didier Digard plutôt que Pierre Sage : le choix du RC Lens

La direction lensoise a mené plusieurs échanges avec les candidats ces derniers jours, sous l’impulsion du président Joseph Oughourlian. Au terme de ce processus, un consensus s’est dégagé autour du profil de Didier Digard.

Le Racing a notamment été séduit par son expertise tactique, ses qualités de management et sa capacité à faire progresser les joueurs. Un choix qui confirme la volonté des dirigeants de privilégier un projet collectif et une vision sportive clairement définie, selon les termes du communiqué.

Pierre Sage, annoncé comme une piste sérieuse et même comme une priorité, ne retrouvera donc pas le banc de Bollaert-Delelis.

Un entraîneur qui connaît déjà la Ligue 1

Dans son CV, Didier Digard dispose d’une expérience intéressante au plus haut niveau. Ancien joueur du PSG, de Middlesbrough, de l’OGC Nice et du Betis Séville, il s’est ensuite lancé dans une carrière d’entraîneur.

Son passage à Nice a particulièrement marqué les esprits. Nommé en cours de saison 2022-2023 dans un contexte compliqué, il avait réussi à redresser l’équipe avec un bilan de 10 victoires, 7 matches nuls et 4 défaites en 21 rencontres, soit 1,76 point par match. Il avait également conduit le club jusqu’en quarts de finale de la Conference League.

Le technicien a ensuite démontré sa capacité à maintenir le HAC malgré des moyens limités. Des qualités qui ont convaincu les dirigeants lensois.

Première séance dès samedi pour Didier Digard

Le nouveau coach du RC Lens dirigera sa première séance d’entraînement dès ce samedi. Il procédera également à un audit du staff technique afin d’évaluer d’éventuels ajustements.

Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour les Sang et Or. Reste désormais à Didier Digard de convaincre sur le terrain et de relancer une équipe qui attend de retrouver de la stabilité et des résultats.