À LA UNE · RC LENS
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens Mercato : Digard déjà menacé de perdre un gros joueur cet hiver ?
RC Lens : énorme surprise, le nouveau coach est connu… et ce n’est pas Sage !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens : on connaît le salaire que touchera Pierre Sage en cas de retour
Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour le retour de Fofana au RC Lens !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens : Cahuzac se prend déjà un mur avec un club de Ligue 1
Stade Rennais Mercato : Rennes a tranché pour Fofana, le RC Lens est prévenu !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens : Risser sort du silence après les révélations sur sa relation avec Berthelin
RC Lens : Sage concurrencé par un gros nom, les dirigeants ont reçu un autre candidat !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens Mercato : Risser prêt à mettre les voiles en Premier League en janvier contre une somme folle ?
RC Lens : le comportement de Risser fait encore débat chez les Bleus
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : énorme surprise, le nouveau coach est connu… et ce n’est pas Sage !

Par William TertrinMis à jour 2 min de lecture
LOSC : le verdict tombe pour l’infirmerie du Havre avant Lille

Le RC Lens a officialisé ce vendredi soir la nomination de Didier Digard au poste d’entraîneur de l’équipe première, avec un contrat courant jusqu’en juin 2028.

C’est une énorme surprise dans le dossier du futur entraîneur lensois ! Alors que le nom de Pierre Sage revenait avec insistance ces dernières heures pour reprendre les commandes du Racing, le club artésien a finalement décidé de miser sur Didier Digard.

Âgé de 40 ans, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et du Havre prend ainsi la succession sur le banc lensois. Il s’est engagé pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2028.

Didier Digard plutôt que Pierre Sage : le choix du RC Lens

La direction lensoise a mené plusieurs échanges avec les candidats ces derniers jours, sous l’impulsion du président Joseph Oughourlian. Au terme de ce processus, un consensus s’est dégagé autour du profil de Didier Digard.

Le Racing a notamment été séduit par son expertise tactique, ses qualités de management et sa capacité à faire progresser les joueurs. Un choix qui confirme la volonté des dirigeants de privilégier un projet collectif et une vision sportive clairement définie, selon les termes du communiqué.

Pierre Sage, annoncé comme une piste sérieuse et même comme une priorité, ne retrouvera donc pas le banc de Bollaert-Delelis.

Un entraîneur qui connaît déjà la Ligue 1

Dans son CV, Didier Digard dispose d’une expérience intéressante au plus haut niveau. Ancien joueur du PSG, de Middlesbrough, de l’OGC Nice et du Betis Séville, il s’est ensuite lancé dans une carrière d’entraîneur.

Son passage à Nice a particulièrement marqué les esprits. Nommé en cours de saison 2022-2023 dans un contexte compliqué, il avait réussi à redresser l’équipe avec un bilan de 10 victoires, 7 matches nuls et 4 défaites en 21 rencontres, soit 1,76 point par match. Il avait également conduit le club jusqu’en quarts de finale de la Conference League.

Le technicien a ensuite démontré sa capacité à maintenir le HAC malgré des moyens limités. Des qualités qui ont convaincu les dirigeants lensois.

Première séance dès samedi pour Didier Digard

Le nouveau coach du RC Lens dirigera sa première séance d’entraînement dès ce samedi. Il procédera également à un audit du staff technique afin d’évaluer d’éventuels ajustements.

Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour les Sang et Or. Reste désormais à Didier Digard de convaincre sur le terrain et de relancer une équipe qui attend de retrouver de la stabilité et des résultats.

RC Lens en ce moment

Classement Ligue 1

11e / 18

13 pts · 10 matchs · 4V 1N 5D · +2

DVDDD

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo Toulouse FCToulouse FC

· Ligue 1 J11

11,71N3,5523,60Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DRC Lens 1-2 OMprono ✗
  • DRC Lens 1-9 Como 1907
  • DLOSC 1-0 RC Lens
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du RC Lens 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour les supporters du RC Lens
Les Sang et Or lisent aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot