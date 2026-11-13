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RC Lens : on connaît le salaire que touchera Pierre Sage en cas de retour

Par William Tertrin1 min de lecture
Pierre Sage (Crystal Palace)

Désireux de retrouver Pierre Sage, le RC Lens entend toutefois maîtriser ses dépenses et fixe une limite claire à la rémunération de son futur entraîneur.

Le RC Lens ne compte pas faire de folies pour son prochain entraîneur. Alors que Pierre Sage apparaît comme la priorité des dirigeants artésiens, la question salariale occupe une place importante dans les discussions. Et sur ce point, le Racing entend rester ferme.

Lors de son précédent passage sur le banc lensois, Pierre Sage percevait environ 100 000 euros bruts par mois. Une rémunération que le club serait prêt à revoir à la hausse pour convaincre son ancien technicien de revenir en Artois. Mais pas à n’importe quel prix.

Selon les informations de L’Équipe, la direction lensoise ne souhaite pas dépasser les 150 000 euros bruts mensuels. Ce montant constituerait ainsi la limite que le Racing serait susceptible de proposer à son futur entraîneur. Soit une augmentation potentielle de 50 % par rapport à ses précédents émoluments.

Un plafond salarial pour éviter de nouvelles dépenses

Cette prudence financière n’est pas anodine. Le RC Lens a déjà dû composer avec plusieurs changements sur son banc cette saison, avec les conséquences économiques que cela implique. Le départ de Yannick Cahuzac devrait notamment coûter environ 500 000 euros au club.

Dans ce contexte, les dirigeants sang et or ne veulent pas alourdir davantage la facture en recrutant leur troisième entraîneur de l’exercice. Même pour un profil apprécié comme Pierre Sage, le Racing entend donc respecter ses limites budgétaires.

Le message est clair : Lens souhaite retrouver son ancien entraîneur, mais pas au prix d’un investissement salarial démesuré. Reste désormais à trouver un accord qui satisfasse les deux parties.

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