RC Lens : Sage concurrencé par un gros nom, les dirigeants ont reçu un autre candidat !

Alors que Pierre Sage reste la priorité du RC Lens, Walid Regragui a pris de l’épaisseur dans la course au banc lensois et figure parmi les deux dernières pistes étudiées par les dirigeants artésiens.

Le RC Lens n’a pas encore trouvé son nouvel entraîneur, mais le casting semble se préciser. À la recherche d’un successeur à Yannick Cahuzac, le club artésien aurait désormais deux candidats en tête : Pierre Sage et Walid Regragui, selon les informations de Foot Mercato.

Si le technicien français conserve une longueur d’avance, le profil de l’ancien sélectionneur du Maroc séduit de plus en plus en interne. Son expérience au plus haut niveau, sa connaissance du football français et son palmarès constituent autant d’arguments appréciés par la direction lensoise.

Walid Regragui a déjà rencontré les dirigeants du RC Lens

Libre depuis la fin de son aventure à la tête de la sélection marocaine, Walid Regragui ne manque pas d’atouts. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 avec les Lions de l’Atlas, il a également remporté la Ligue des champions africaine avec le Wydad Casablanca en 2022.

L’entraîneur de 51 ans connaît aussi parfaitement le football français, notamment grâce à sa carrière de joueur dans l’Hexagone. Un élément qui pourrait faciliter son intégration dans un club comme le RC Lens.

Surtout, la piste est bien concrète : Walid Regragui a déjà rencontré les dirigeants lensois. Une marque d’intérêt qui confirme que sa candidature est prise très au sérieux.

Pierre Sage reste le grand favori

Malgré cette concurrence, Pierre Sage conserve la préférence des dirigeants artésiens. L’ancien entraîneur lensois, récemment libéré par Crystal Palace, reste le choix prioritaire de Joseph Oughourlian. Les deux parties continuent d’ailleurs de discuter sur les derniers détails liés à son arrivée (notamment autour de la composition du staff technique). Un accord verbal avait d’ailleurs été annoncé ces dernières heures. Mais tant que rien n’est officiellement signé, Walid Regragui demeure une alternative crédible.

Le RC Lens doit désormais trancher. Entre le retour d’un entraîneur qui connaît parfaitement la maison et l’arrivée d’un technicien expérimenté au parcours international, les Sang et Or pourraient s’offrir un choix particulièrement intéressant pour relancer leur saison.