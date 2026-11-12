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RC Lens : les Sang et Or officialisent le départ de Yannick Cahuzac

Par William Tertrin1 min de lecture
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Le RC Lens a officialisé ce jeudi le départ de Yannick Cahuzac, qui n’est plus à la tête de l’équipe première après avoir assuré une période d’intérim.

C’est une page qui se tourne au RC Lens. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club artésien annonce que Yannick Cahuzac est relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Reste à voir qui prendra la suite, alors que le retour de Pierre Sage est de plus en plus chaud.

Le communiqué complet

« Le Racing Club de Lens annonce que Yannick Cahuzac est relevé de ses fonctions à la tête de l’équipe première.

Appelé à assurer cette responsabilité sans échéance prédéfinie, Yannick Cahuzac a accompagné le groupe professionnel au cours d’une période de transition lors de laquelle il a mis toute son énergie et son engagement au service du Racing.

Le Club remercie son ancien capitaine et coach pour son investissement et le travail accompli, il lui souhaite pleine réussite dans la poursuite de son parcours professionnel. »

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