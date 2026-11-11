RC Lens : les supporters se mobilisent pour une double opération solidaire

La ferveur lensoise va une nouvelle fois dépasser le cadre des tribunes. Une vente d’objets vintage du RC Lens et une collecte de jouets seront organisées ce samedi à la Maison Syndicale des Mineurs.

Un rendez-vous autour des couleurs du RC Lens

Alors que la collecte du Noël des Enfants bat son plein, les supporters du RC Lens ont rendez-vous ce samedi 14 novembre, de 14h à 18h, à la Maison Syndicale des Mineurs. Cette journée s’inscrit dans le cadre de l’événement « 100 ans de ferveur supporter », organisé au 32 rue Casimir Beugnet, à Lens.

Comme le précise Lensois.com dans son annonce de l’opération, une vente éphémère d’équipements de supporters sera proposée. Maillots, shorts, vestes, survêtements, écharpes et autres reliques Sang et Or permettront de retracer différentes époques du club artésien.

Le rendez-vous trouve naturellement sa place dans une ville où le Racing occupe une place particulière. L’histoire du club s’est aussi construite à travers les déplacements et les initiatives de ses fidèles, à l’image des célèbres « caravanes lensoises ».

Une partie des bénéfices pour Racing Cœur de Lens

Cette vente ne se limitera pas à la recherche de pièces anciennes. Dix pour cent des bénéfices seront reversés à Racing Cœur de Lens, le fonds d’action du RC Lens. L’événement mêlera ainsi mémoire populaire et engagement solidaire, deux marqueurs régulièrement associés à la maison Sang et Or.

Cette actualité intervient alors que le nom de Pierre Sage est également évoqué autour du RC Lens. Selon ActuL1_, Crystal Palace pourrait favoriser son départ vers Lens plutôt que de le licencier, afin d’éviter une indemnité liée à son contrat courant jusqu’en 2029.

Crystal Palace pourrait faciliter le retour de Pierre Sage au RC Lens plutôt que de le licencier. Le club anglais chercherait ainsi à économiser une importante indemnité. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120527466855051467

Sur le terrain comme en dehors, l’actualité reste donc dense autour du Racing. Mais samedi, l’attention se portera surtout sur cette mobilisation locale et sur la générosité d’un public lensois reconnu pour sa fidélité.

La collecte prolongée lors de deux matches

Les Red Tigers seront présents à la Maison Syndicale des Mineurs pour récupérer les jouets apportés dans le cadre de leur traditionnelle opération du Noël des Enfants. Celle-ci est menée en partenariat avec le Centre hospitalier de Lens.

Les personnes qui ne pourront pas participer à cette première journée disposeront de deux autres occasions. La collecte se poursuivra avant la rencontre entre le RC Lens et Toulouse, le 21 novembre, puis à l’occasion de la réception du Havre, le 5 décembre.

Cette opération permet aux supporters de participer avec un don concret, tout en donnant une seconde vie à plusieurs objets liés à l’histoire du Racing. Un nouveau témoignage de l’ancrage local du club et de ses groupes de supporters à l’approche des fêtes de fin d’année.