À LA UNE · RC LENS
RC Lens : les supporters se mobilisent pour une double opération solidaire
RC Lens : Crystal Palace ouvre une porte inattendue pour le banc !
RC Lens : une piste surprise relance la succession de Cahuzac
RC Lens : le couperet pourrait tomber pour Jean-Louis Leca !
RC Lens : un favori se détache, deux rivaux restent en embuscade
RC Lens : le verdict tombe déjà sur la piste du retour !
RC Lens : un ancien coach de Ligue 1 prend de l’épaisseur pour le banc
RC Lens Mercato : après Ganiou, le PSG fonce sur un autre Sang et Or ! 
RC Lens : un premier verdict est tombé pour le retour de Pierre Sage !
RC Lens : Cahuzac limogé, la tension monte entre Risser et un Lensois ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Crystal Palace ouvre une porte inattendue pour le banc !

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
RC Lens : Crystal Palace ouvre une porte inattendue pour le banc !

Le possible retour de Pierre Sage au RC Lens connaît un nouveau développement en Angleterre. Crystal Palace pourrait faciliter le départ de son entraîneur afin d’éviter de lui verser une importante indemnité.

Crystal Palace pourrait faciliter son départ

La situation de Pierre Sage à Crystal Palace pourrait finalement servir les intérêts du RC Lens. Selon les informations de RMC Sport, le club anglais envisagerait de favoriser le départ du technicien français vers l’Artois plutôt que de procéder à son licenciement.

Le calcul serait avant tout financier. Pierre Sage dispose d’un contrat courant jusqu’en 2029 avec les Eagles. Une rupture décidée unilatéralement par Crystal Palace pourrait donc entraîner le versement d’une importante indemnité. En facilitant une sortie vers Lens, le club londonien éviterait cette lourde charge.

Une donnée qui change la donne pour Lens

Ce scénario constitue un changement notable dans ce dossier. Un licenciement aurait laissé Crystal Palace maître du calendrier, tout en obligeant le club anglais à assumer le coût de la séparation. La perspective d’un départ négocié vers le RC Lens pourrait au contraire rapprocher les différentes parties, à condition que chacune y trouve son compte.

Pour les Sang et Or, cette ouverture potentielle est loin d’être anodine. Elle pourrait permettre d’avancer sur la succession de Yannick Cahuzac sans avoir à attendre une décision brutale de Crystal Palace. À ce stade, aucune issue définitive n’est toutefois annoncée et l’emploi du conditionnel reste de mise.

Le dossier Sage prend une nouvelle tournure

On vous en parlait ce mardi : une piste surprise avait relancé la succession de Cahuzac. Le dossier Pierre Sage revient désormais au premier plan avec cette possible ouverture venue de Londres.

Ce développement ne signifie pas encore que le retour du technicien est acté. Il montre en revanche que Crystal Palace pourrait privilégier une solution négociée plutôt qu’un licenciement coûteux. La durée de son engagement, qui court encore sur plusieurs saisons, place forcément la question financière au cœur des discussions.

Reste désormais à savoir si cette volonté prêtée aux Eagles se traduira par des échanges concrets avec le RC Lens. Mais le verrou anglais, qui pouvait apparaître comme l’un des principaux obstacles à un retour de Pierre Sage, semble moins solide qu’auparavant.

RC Lens en ce moment

Classement Ligue 1

11e / 18

13 pts · 10 matchs · 4V 1N 5D · +2

DVDDD

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo Toulouse FCToulouse FC

· Ligue 1 J11

11,71N3,5523,60Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DRC Lens 1-2 OMprono ✗
  • DRC Lens 1-9 Como 1907
  • DLOSC 1-0 RC Lens
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du RC Lens 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour les supporters du RC Lens
Les Sang et Or lisent aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot