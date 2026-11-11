RC Lens : Crystal Palace ouvre une porte inattendue pour le banc !

Le possible retour de Pierre Sage au RC Lens connaît un nouveau développement en Angleterre. Crystal Palace pourrait faciliter le départ de son entraîneur afin d’éviter de lui verser une importante indemnité.

Crystal Palace pourrait faciliter son départ

La situation de Pierre Sage à Crystal Palace pourrait finalement servir les intérêts du RC Lens. Selon les informations de RMC Sport, le club anglais envisagerait de favoriser le départ du technicien français vers l’Artois plutôt que de procéder à son licenciement.

Le calcul serait avant tout financier. Pierre Sage dispose d’un contrat courant jusqu’en 2029 avec les Eagles. Une rupture décidée unilatéralement par Crystal Palace pourrait donc entraîner le versement d’une importante indemnité. En facilitant une sortie vers Lens, le club londonien éviterait cette lourde charge.

Crystal Palace pourrait favoriser le départ de Pierre Sage vers Lens plutôt que de le licencier. L’objectif serait d’économiser une importante indemnité, son contrat courant jusqu’en 2029. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120527466855051467

Une donnée qui change la donne pour Lens

Ce scénario constitue un changement notable dans ce dossier. Un licenciement aurait laissé Crystal Palace maître du calendrier, tout en obligeant le club anglais à assumer le coût de la séparation. La perspective d’un départ négocié vers le RC Lens pourrait au contraire rapprocher les différentes parties, à condition que chacune y trouve son compte.

Pour les Sang et Or, cette ouverture potentielle est loin d’être anodine. Elle pourrait permettre d’avancer sur la succession de Yannick Cahuzac sans avoir à attendre une décision brutale de Crystal Palace. À ce stade, aucune issue définitive n’est toutefois annoncée et l’emploi du conditionnel reste de mise.

Le dossier Sage prend une nouvelle tournure

On vous en parlait ce mardi : une piste surprise avait relancé la succession de Cahuzac. Le dossier Pierre Sage revient désormais au premier plan avec cette possible ouverture venue de Londres.

Ce développement ne signifie pas encore que le retour du technicien est acté. Il montre en revanche que Crystal Palace pourrait privilégier une solution négociée plutôt qu’un licenciement coûteux. La durée de son engagement, qui court encore sur plusieurs saisons, place forcément la question financière au cœur des discussions.

Reste désormais à savoir si cette volonté prêtée aux Eagles se traduira par des échanges concrets avec le RC Lens. Mais le verrou anglais, qui pouvait apparaître comme l’un des principaux obstacles à un retour de Pierre Sage, semble moins solide qu’auparavant.