RC Lens : Cahuzac limogé, la tension monte entre Risser et un Lensois ! 

Fébrile dans les buts du RC Lens cette saison, Robin Risser (21 ans), ne serait plus en phase avec un membre du staff des Sang et Or.

Rien ne va plus au RC Lens. Notamment pour Robin Risser. Étincelant la saison dernière, au point de décrocher le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1, le portier de 21 ans connaît un exercice beaucoup plus compliqué. La lourde défaite contre Côme (1-9), suivie du revers face à l’OM, a encore accentué les interrogations autour de ses performances.

Risser – Berthelin, friture sur la ligne ?

Mais les difficultés du jeune gardien ne seraient pas uniquement sportives. Selon L’Équipe, Risser aurait récemment confié à un autre gardien de Ligue 1 son mécontentement concernant le travail effectué avec Cédric Berthelin, l’entraîneur des gardiens du RC Lens. Le quotidien évoque une relation qui ne serait désormais « plus fluide ». Cette révélation intervient alors que le gardien lensois traverse une période de doute.

Toujours selon L’Équipe, Risser aurait du mal à retrouver les repères et la sérénité qui avaient fait sa force lors du précédent exercice. Le contraste est saisissant. La saison dernière, le jeune portier avait impressionné pour sa première année dans l’élite. Cette fois, les erreurs s’accumulent et la confiance semble s’être envolée. Une situation qui pourrait rendre le travail quotidien avec son entraîneur spécifique plus compliqué. Pour autant, il serait prématuré de parler de rupture entre les deux hommes. Aucun des intéressés n’a publiquement confirmé ces tensions.

Berthelin, pourtant un acteur de sa réussite

Le paradoxe est d’autant plus frappant que Cédric Berthelin a largement accompagné la progression de Risser. L’entraîneur des gardiens du RC Lens avait notamment expliqué par le passé que son jeune protégé était une véritable « éponge », capable d’absorber les conseils et de progresser rapidement.

Leur collaboration avait porté ses fruits lors de la saison précédente, avec le trophée de meilleur gardien de Ligue 1 remporté par le Lensois. Berthelin possède également des références avec d’autres portiers, notamment Hervé Koffi. La situation actuelle interroge donc : comment un duo qui avait si bien fonctionné a-t-il pu en arriver à ce stade ? Malgré cette période compliquée, Robin Risser ne paraît pas directement menacé dans la hiérarchie lensoise.

Mathieu Gorgelin et Régis Gurtner constituent les solutions de remplacement, mais le jeune international conserve une place importante dans le projet du club. Sa proximité avec Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens et ancien gardien, est également régulièrement évoquée. Le club devra surtout trouver les moyens de remettre son portier dans les meilleures dispositions. Le rassemblement de l’équipe de France pourrait lui offrir une parenthèse bienvenue. Mais à son retour à la Gaillette, les questions autour de sa relation avec Berthelin seront forcément suivies de près.