RC Lens : Pierre Sage bientôt libre, un retour à Bollaert dans les tuyaux ?

En pleine crise après sa défaite contre l’OM (1-2), le RC Lens pourrait voir une piste inattendue refaire surface. Sur le point d’être licencié par Crystal Palace, Pierre Sage pourrait rapidement se retrouver libre. De quoi relancer l’hypothèse d’un retour chez les Sang et Or, où Yannick Cahuzac traverse une période particulièrement compliquée !

Et si le RC Lens réalisait un retour en arrière totalement inattendu ? Quelques mois seulement après avoir quitté l’Artois pour tenter l’aventure en Premier League, Pierre Sage pourrait déjà se retrouver sur le marché des entraîneurs. Selon les informations de Foot Mercato, Crystal Palace aurait pris la décision de se séparer du technicien français après un début de saison catastrophique. Derniers du championnat anglais avec seulement sept points en dix journées, les Eagles ont notamment enchaîné les déconvenues, avec une nouvelle défaite contre Liverpool (1-3) dimanche. Mais au-delà des résultats, ce sont également les tensions dans le vestiaire, les choix de Sage et l’absence de progrès collectifs qui auraient convaincu la direction londonienne de tourner la page. Une situation qui pourrait avoir des répercussions inattendues du côté de Bollaert…

Le retour de Sage, une solution pour sauver le RC Lens ?

Car dans le même temps, le RC Lens traverse une véritable tempête. Après la déroute historique contre Côme en Ligue des Champions (1-9), les hommes de Yannick Cahuzac ont encore chuté dimanche face à l’OM (1-2). Une troisième défaite consécutive qui plonge les Sang et Or à la 11e place de Ligue 1 et fragilise un peu plus leur entraîneur. Avec six revers en neuf rencontres, l’ancien milieu de terrain peine à trouver les solutions pour relancer une équipe qui brillait pourtant la saison dernière.

Dans ce contexte, l’avenir de Pierre Sage pourrait forcément alimenter les discussions chez les supporters lensois sur X. Et pour cause : difficile d’oublier le passage exceptionnel du technicien de 47 ans sur le banc artésien. Sous ses ordres, Lens avait terminé vice-champion de France, décroché une qualification pour la Ligue des Champions et surtout remporté la première Coupe de France de son histoire. Un bilan exceptionnel qui contraste brutalement avec les difficultés actuelles.

L’hypothèse d’un retour aurait donc de quoi séduire une partie du public lensois, même si son départ précipité vers l’Angleterre avait laissé des traces. Pierre Sage avait d’ailleurs reconnu en octobre avoir maladroitement géré sa communication au moment de quitter le Racing, comprenant l’amertume de certains supporters.

Reste un obstacle de taille : rien n’indique pour le moment que la direction lensoise envisage réellement de rappeler son ancien entraîneur. D’autant que Sage avait lui-même validé l’arrivée de Yannick Cahuzac dans le staff, estimant que l’ancien capitaine pouvait apporter beaucoup au club. Un curieux retournement de situation si les deux hommes devaient finalement se retrouver en concurrence pour le même poste !

Une chose est sûre : entre la crise sportive à Lens et le licenciement annoncé de Sage en Angleterre, tous les ingrédients sont réunis pour alimenter les spéculations. Et si le nom de Pierre Sage venait rapidement à circuler avec insistance autour de Bollaert, le dossier pourrait devenir l’un des feuilletons de cette trêve internationale. Pour l’instant, il ne s’agit toutefois que d’un scénario, pas d’une piste officiellement activée.