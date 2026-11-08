RC Lens Mercato : un ancien serial buteur lensois de retour cet hiver ?

En manque de temps de jeu à Nottingham Forest, Arnaud Kalimuendo pourrait quitter l’Angleterre en janvier. Et si le RC Lens tentait de rapatrier un attaquant qu’il connaît parfaitement ?

Et si le mercato hivernal offrait une opportunité aussi improbable qu’intéressante au RC Lens ? Alors que l’Eintracht Francfort cherche à faire revenir Arnaud Kalimuendo dès janvier, le profil de l’ancien attaquant lensois mérite également d’être étudié du côté de La Gaillette.

À 24 ans, le Français traverse une période compliquée à Nottingham Forest. Avec seulement 110 minutes de jeu depuis le début de la saison, l’attaquant peine à trouver sa place en Angleterre. Une situation qui pourrait le pousser à chercher une porte de sortie cet hiver. Francfort, convaincu par son précédent passage en Bundesliga (6 buts et une passe décisive en 19 matches), travaille déjà sur la possibilité d’un nouveau prêt, selon L’Équipe.

Kalimuendo, une opportunité pour le RC Lens ?

Et si le Racing se positionnait à son tour ? Le contexte offensif lensois pourrait donner du sens à cette hypothèse. L’avenir d’Odsonne Édouard reste à surveiller, tandis que Franjo Ivanovic peine pour le moment à convaincre pleinement depuis son arrivée dans l’Artois. Le Croate, prêté par Benfica sans option d’achat, ne représente d’ailleurs pas une solution à long terme garantie pour le club.

Dans ce contexte, Arnaud Kalimuendo présenterait plusieurs avantages. L’ancien Sang et Or connaît parfaitement la maison lensoise, où il avait inscrit 21 buts en 65 rencontres lors de ses deux prêts entre 2020 et 2022. Il connaît également la Ligue 1 et n’aurait donc pas besoin d’une longue période d’adaptation.

Le salaire, principal obstacle ?

Reste toutefois une question essentielle : le financement de l’opération. Sous contrat avec Nottingham Forest jusqu’en 2030, Kalimuendo dispose d’un salaire anglais qui pourrait représenter un obstacle pour les finances artésiennes (environ 300 000 euros mensuels).

Un prêt avec une prise en charge partagée de sa rémunération pourrait constituer une piste, à condition que le club anglais accepte de participer à l’effort financier. À l’heure actuelle, il s’agit plutôt d’un doux rêve, mais avec un ancien Lensois en difficulté en Angleterre, un secteur offensif qui pourrait évoluer et un mercato hivernal qui approche, la question mérite d’être posée : et si Arnaud Kalimuendo retrouvait Bollaert dès janvier ?