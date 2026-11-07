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RC Lens : après Leca, c’est au tour d’Oughourlian de sortir du silence !

Par William Tertrin2 min de lecture
Joseph Oughourlian, le président du RC Lens

Après la débâcle historique contre Côme (1-9), le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, prendra la parole en direct sur Ligue 1+ ce dimanche à 19h55, avant le choc face à l’OM.

Le RC Lens va devoir faire face à ses responsabilités après l’humiliation subie face à Côme (1-9), mercredi soir, en Ligue des champions. Alors que la défaite continue de faire parler, un autre dirigeant lensois s’apprête à prendre la parole publiquement : Joseph Oughourlian.

Après la sortie médiatique de Jean-Louis Leca, directeur sportif du Racing, c’est donc au tour du président artésien de s’exprimer. Ligue 1+ a annoncé sa présence en direct et en exclusivité ce dimanche à 19h55, dans son émission Ligue 1+ Le Club, avant la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille.

Joseph Oughourlian attendu après le fiasco contre Côme

Cette intervention sera particulièrement attendue par les supporters lensois. Il s’agira en effet de sa première prise de parole publique depuis la déroute face à la formation italienne. Un revers historique (1-9) qui a profondément marqué le club et ses supporters.

Dès jeudi, Jean-Louis Leca avait pris la parole dans un entretien accordé à L’Équipe. Le directeur sportif avait notamment qualifié la soirée de « fiasco total » et révélé le message adressé par son président après la rencontre : Joseph Oughourlian ne voulait « plus jamais voir ça ». Il avait également réaffirmé la confiance de la direction envers Yannick Cahuzac.

Reste désormais à connaître le discours du président lensois. Va-t-il revenir sur cette humiliation européenne, évoquer les responsabilités de chacun ou envoyer un message avant la réception de l’OM ? Son intervention sera scrutée de près, dans un contexte particulièrement délicat pour le Racing.

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