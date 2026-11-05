RC Lens : Leca évoque l’avenir de Cahuzac et balance la réaction d’Oughourlian après Côme

Après la lourde défaite du RC Lens face à Côme (1-9), Jean-Louis Leca a pris la parole pour évoquer l’avenir de Yannick Cahuzac et dévoiler le message du président Joseph Oughourlian.

Le lendemain de la débâcle historique contre Côme (1-9), Jean-Louis Leca a tenu à clarifier la position de la direction du RC Lens concernant Yannick Cahuzac. Malgré l’ampleur de la défaite, le directeur sportif artésien ne compte pas revenir sur le choix effectué à la mi-septembre.

Interrogé par L’Équipe, Leca a été catégorique concernant l’avenir de son entraîneur. Une éventuelle démission de Cahuzac n’aurait aucune chance d’être acceptée par la direction lensoise. « Pas du tout. Personne ne pense à partir. Ni lui, ni nous », a-t-il d’abord expliqué, avant d’ajouter : « On l’aurait refusée » si le technicien avait proposé de quitter son poste.

La réaction de Joseph Oughourlian après le 1-9

Forcément interrogé sur le contenu, Jean-Louis Leca a défendu ses joueurs avec une réaction plutôt lunaire : « On a constaté que cela avait été un fiasco total. C’est dur d’aller plus loin dans le débrief de ce genre de match. Mais on n’a pas estimé que certains avaient triché ». Pas sûr que cet avis soit partagé par tous… On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais certains ont quand même frôlé la faute professionnelle. Son commentaire sur le derby n’est pas mieux : « Après, oui, on a fait un match très moyen dans le derby contre Lille (0-1), même si on aurait pu égaliser et ramener un 1-1 avec un peu de réussite ».

Jean-Louis Leca a aussi dévoilé les mots du président Joseph Oughourlian après cette soirée cauchemardesque à Bollaert. Le propriétaire du RC Lens n’a évidemment pas apprécié la prestation de ses joueurs. « Que c’était un fiasco et qu’il ne voulait plus jamais voir ça », a rapporté Leca au sujet du message présidentiel.

L’OM déjà dans toutes les têtes

Désormais, le RC Lens doit rapidement tourner la page avant la réception de l’Olympique de Marseille, dimanche soir. Pour Jean-Louis Leca, cette rencontre doit permettre aux Sang et Or de montrer un autre visage et de retrouver leur dynamique en championnat.

« C’est dur, mais on a de l’honneur. Aujourd’hui, je n’ai qu’une envie : qu’on y retourne contre l’OM », a-t-il insisté. Malgré le 1-9, la direction lensoise ne souhaite donc pas bouleverser une nouvelle fois son organisation. Yannick Cahuzac conserve la confiance de ses dirigeants et aura l’occasion de répondre sur le terrain dès dimanche.