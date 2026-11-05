RC Lens – Côme (1-9) : l’avenir de Cahuzac déjà scellé ! 

Après l’humiliation subie à Bollaert contre Côme en Ligue des Champions (1-9), Yannick Cahuzac est poussé à la démission.

Le RC Lens traverse une soirée qu’il ne sera pas près d’oublier. Corrigés à domicile par Côme en Ligue des Champions (1-9), les Sang et Or ont subi une humiliation historique devant leur public de Bollaert. Un résultat qui laisse forcément des traces et qui place Yannick Cahuzac sous une pression considérable.

« La logique voudrait que Cahuzac démissionne »

Depuis le coup de sifflet final, les appels à son départ se multiplient sur les réseaux sociaux. Certains observateurs estiment même que le technicien devrait prendre ses responsabilités et quitter son poste. Mais l’intéressé a déjà répondu à cette possibilité : il n’a pas l’intention d’abandonner. Il y a des défaites difficiles à digérer, et puis il y a celles qui peuvent laisser des séquelles durables. Le 1-9 encaissé contre Côme appartient clairement à la seconde catégorie. Devant leurs supporters, les joueurs du RC Lens ont sombré dans des proportions rarement vues à Bollaert. Au-delà du résultat, c’est l’image laissée par l’équipe qui interroge.

Dans ce contexte, Yannick Cahuzac se retrouve naturellement au cœur des critiques. Après une telle débâcle, la question de sa responsabilité et de son avenir sur le banc ne pouvait pas rester longtemps sans réponse. Sur les réseaux sociaux, plusieurs observateurs ont rapidement réclamé son départ. Pour eux, un électrochoc à la tête de l’équipe pourrait permettre au club de tourner la page de cette soirée cauchemardesque. Le journaliste Frédéric Hermel a notamment exprimé une position très claire sur X : « La logique voudrait que Cahuzac démissionne dès ce soir. Ce serait mieux pour le club. Et même pour lui. » Un message qui résume la pression désormais exercée sur l’entraîneur lensois.

La direction du RC Lens face à un choix délicat

Mais le dossier ne se résume pas à la seule responsabilité sportive de Cahuzac. David Gluzman a notamment pointé une difficulté supplémentaire pour les dirigeants lensois : la place de Jean-Louis Leca dans cette situation. « Le choix « instinctif » serait de faire sauter Cahuzac. Le faire ce serait désavouer Leca qui a insisté pour l’introduire à minima dans le staff. Épineux car à mon sens c’est soit tu éjectes le duo soit tu tiens », a-t-il écrit.

Autrement dit, une éventuelle séparation avec Cahuzac pourrait également poser la question du rôle de ceux qui ont soutenu son arrivée dans l’encadrement sportif. La direction se retrouverait alors face à une décision qui dépasserait le simple changement d’entraîneur. Faut-il maintenir le cap malgré le naufrage ou provoquer un bouleversement plus large ? Pour l’heure, les réactions sur les réseaux sociaux ne constituent évidemment pas une décision officielle du club.

De son côté, Yannick Cahuzac n’a pas cherché à esquiver la gravité de la situation. En conférence de presse, le technicien a utilisé un mot particulièrement fort pour décrire ce que venait de vivre le RC Lens : « Le seul mot qui me vient en tête, c’est l’humiliation. » Le constat est brutal, mais l’entraîneur a immédiatement voulu tourner le regard vers la suite. « Il va falloir retrouver un peu de fierté pour dimanche », a-t-il ajouté. Un rendez-vous qui prend désormais une importance particulière pour les Sang et Or, attendus au tournant après cette déroute européenne. Surtout, Cahuzac a été très clair lorsqu’il a été question de son éventuel abandon : « C’est mal me connaître si vous croyez que je vais abandonner. » Une réponse ferme, qui ne laisse guère de place à l’interprétation. Le prochain rendez-vous dimanche à Bollaert face à l’OM (20h45) sera l’occasion de rebondir… ou de s’enfoncer.