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Ligue des Champions : le RC Lens humilié par Côme, le Real Madrid rejoint le PSG

Par Fabien Chorlet -
Le désarroi des Lensois lors de RC Lens - Côme

Voici tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions.

La quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions se poursuivait et s’achevait ce mercredi soir. Une soirée cauchemardesque pour le RC Lens, lourdement humilié par Côme (1-9). Totalement dépassés dès les premières minutes, les Sang et Or ont concédé l’une des plus lourdes défaites de l’histoire de la C1.

Parmi les autres résultats de la soirée, on retiendra également la victoire renversante du Real Madrid sur la pelouse de l’AEK Athènes (3-2), grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. Un quatrième succès en autant de rencontres pour les Merengue, qui rejoignent le Paris Saint-Germain en tête du classement.

Tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions

  • AEK Athènes 2-3 Real Madrid
  • Fenerbahçe 3-2 Liverpool
  • Borussia Dortmund 2-1 Real Betis
  • FC Porto 4-1 Naples
  • RC Lens 1-9 Côme
  • PSV Eindhoven 1-2 Club Bruges
  • RB Leipzig 2-3 Manchester City
  • Slavia Prague 1-2 Arsenal
  • Viking 4-1 Sabah FC
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