PSG, FC Barcelone Mercato : c’est confirmé pour Pacho !

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Willian Pacho devrait bien poursuivre son aventure au PSG.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone en vue du prochain mercato, Willian Pacho ne devrait finalement pas quitter le Paris Saint-Germain. En début de semaine, le média catalan El Nacional révélait un intérêt des Blaugrana pour le défenseur central équatorien, devenu un élément incontournable de l’effectif de Luis Enrique. Mais cette piste aurait rapidement été refroidie. Selon les informations du journaliste italien Matteo Moretto, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort n’aurait aucune intention de quitter le PSG, où il se sent très bien. De son côté, Luis Enrique apprécierait énormément le joueur et compterait pleinement sur lui pour la suite de la saison.

Pacho va bien rester au PSG

Une tendance confirmée par le compte X PSGInside_Actu, qui assure que le défenseur parisien ne rejoindra pas le FC Barcelone. « Willian Pacho ne partira pas. Ils pourront vendre une dizaine de joueurs, Pacho reste au PSG », a affirmé le compte spécialisé dans l’actualité du club de la capitale. Un message particulièrement clair qui semble mettre un sérieux coup d’arrêt aux espoirs barcelonais. Malgré l’intérêt supposé du Barça, le Paris Saint-Germain n’aurait donc aucune intention de se séparer de son international équatorien, considéré comme l’un des hommes forts de sa défense.

Arrivé au PSG en provenance de l’Eintracht Francfort à l’été 2024, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Solide dans les duels, précieux dans la relance et particulièrement régulier dans ses performances, le défenseur de 25 ans est devenu un maillon essentiel de l’arrière-garde parisienne. Son profil de défenseur central gaucher représente également un atout important pour le technicien espagnol. Autant d’arguments qui expliquent pourquoi le PSG souhaiterait le conserver sur le long terme. Sauf retournement de situation, le FC Barcelone devrait donc se tourner vers d’autres pistes pour renforcer sa défense lors des prochains mercatos.