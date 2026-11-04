FC Barcelone Mercato : c’est officiel pour Raphinha !

Le FC Barcelone a confirmé ce mercredi la prolongation de contrat de Raphinha.

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Raphinha va prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Dans un communiqué publié ce mercredi, le club catalan a annoncé que l’attaquant brésilien signerait officiellement son nouveau bail ce jeudi, à midi, en présence du président Joan Laporta.

Un nouveau contrat jusqu’en 2030 pour Raphinha !

Actuellement lié aux Blaugrana jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur du Stade Rennais va prolonger son engagement de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2030. Une prolongation amplement méritée au regard des performances exceptionnelles du joueur de 29 ans depuis le début de cet exercice 2026-2027.

Et pour cause, Raphinha réalise un début de saison tout simplement impressionnant sous les ordres d’Hansi Flick. L’international brésilien totalise déjà 19 buts en seulement 13 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 15 réalisations en Liga et quatre en Ligue des Champions. Désormais repositionné à la pointe de l’attaque barcelonaise, l’ancien Rennais s’est parfaitement adapté à son nouveau rôle et s’impose comme l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Auteur notamment d’un doublé mardi dernier face à Aston Villa (3-0) en Ligue des Champions, Raphinha confirme son statut de joueur incontournable du Barça, dont il est également devenu le capitaine cette saison.

Le communiqué du FC Barcelone

« Ce jeudi 5 novembre aura lieu la signature de la prolongation du contrat du joueur de Raphael Dias Belloli, dit « Raphinha », jusqu’au 30 juin 2030. La signature se déroulera à 12 h dans le bureau du président Laporta. Par la suite, le joueur s’adressera aux médias au sein du Bureau commercial.

Le footballeur brésilien continuera à porter le maillot blaugrana pour au moins trois saisons et demie supplémentaires. Cette prolongation de contrat intervient alors que le numéro 11 blaugrana est en grande forme, ayant déjà inscrit 19 buts depuis le début de la saison 2026/27 : 15 en Liga et 4 en Ligue des champions.

Il convient de rappeler que Raphinha est le quatrième Brésilien ayant disputé le plus grand nombre de matchs (190) dans l’histoire du Barça, et également le quatrième meilleur buteur brésilien du Club (94 buts).

La cérémonie de prolongation du capitaine sera retransmise en direct sur les canaux officiels du FC Barcelone. Elle sera disponible sur Barça Play ainsi que sur la chaîne YouTube officielle du Club, permettant à tous les supporters de vivre en direct ce moment privilégié. »