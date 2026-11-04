OM : après Emerson, inquiétude pour un autre titulaire avant le Bayer Leverkusen !

Après Emerson, Amine Harit est lui aussi incertain pour le déplacement de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce jeudi en Ligue Europa.

L’Olympique de Marseille pourrait devoir composer avec plusieurs absences de taille pour son déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce jeudi (21h), à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Déjà très incertain après sa sortie sur blessure dimanche dernier lors de la victoire de l’OM face à Toulouse (2-0), Emerson pourrait ne pas être le seul titulaire à manquer ce rendez-vous européen. Amine Harit est lui aussi incertain pour cette rencontre.

Harit absent du dernier entraînement avant Leverkusen !

En effet, l’ancien joueur du FC Nantes n’a pas participé ce mercredi au dernier entraînement collectif de l’OM avant le déplacement en Allemagne. Une absence qui fait forcément planer le doute sur sa présence face au Bayer Leverkusen, même si aucune blessure n’a pour l’heure été officiellement confirmée concernant le milieu offensif marocain. Titulaire et buteur dimanche dernier contre Toulouse, Amine Harit pourrait donc manquer un rendez-vous important pour les Marseillais.

Bruno Genesio devrait apporter davantage de précisions sur l’état de santé de ses deux joueurs ce mercredi soir, lors de sa conférence de presse d’avant-match. L’entraîneur olympien pourrait notamment lever le voile sur les chances de voir Amine Harit et Emerson figurer dans le groupe retenu pour affronter le Bayer Leverkusen. Une situation à surveiller de près pour l’OM, qui tentera de décrocher ses premiers points en Ligue Europa après trois défaites lors des trois premières journées de la compétition.