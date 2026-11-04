Le gardien du Stade Rennais Brice Samba (32 ans) devrait être remis de sa gêne musculaire et débuter contre l’Olympiakos en Ligue Europa (16h30).

Bonne nouvelle en perspective pour Franck Haise. Selon L’Équipe, le taulier Brice Samba devrait retrouver sa place dans les buts du Stade Rennais à l’occasion de la réception de l’Olympiakos au Roazhon Park en Ligue Europa (16h30).

Haise veut davantage d’intensité au milieu

Le gardien de 32 ans, récemment gêné musculairement, serait suffisamment remis pour débuter cette rencontre importante. Son retour serait précieux pour le technicien du Stade Rennais, qui pourrait ainsi récupérer rapidement l’un de ses cadres. Samba avait notamment été un élément important dans les plans de Haise, et sa présence offrirait davantage de sérénité à l’arrière-garde bretonne.

Sur le plan tactique, Franck Haise devrait conserver son système en 3-5-2. Mais l’entraîneur attend une réaction de son entrejeu, notamment dans le travail sans ballon. Il souhaite voir ses joueurs mettre davantage d’intensité, multiplier les courses et peser davantage dans les efforts collectifs. Un point de vigilance alors que Rennes s’apprête à affronter l’Olympiakos, deuxième du championnat grec.

Rongier et Aït-Boudlal incertains… mais annoncés titulaires

Selon L’Équipe, deux joueurs pourraient toutefois perturber les plans du coach rennais : Valentin Rongier et Abdelhamid Aït-Boudlal. Les deux joueurs du Stade Rennais sont incertains en raison de problèmes musculaires.

Pour l’heure, ils restent néanmoins annoncés dans le onze de départ. Leur état physique sera donc à surveiller jusqu’au coup d’envoi. Si leur présence venait à être remise en cause, Franck Haise devrait procéder à quelques ajustements.