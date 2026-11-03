Équipe de France : le verdict est déjà tombé pour Lepaul (Stade Rennais) en novembre !

Blessé à la cheville, l’attaquant du Stade Rennais, Esteban Lepaul, ne devrait pas être appelé par le sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane, pour le rassemblement de novembre.

Esteban Lepaul devrait manquer le prochain rassemblement de l’équipe de France. Victime d’une entorse à la cheville lors de la défaite du Stade Rennais face au Paris FC (5-2), l’attaquant rennais a déjà manqué les trois dernières rencontres de son équipe et sera de nouveau forfait pour la réception de l’Olympiakos, ce mercredi (16h30), à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Une absence confirmée ce mardi par Franck Haise en conférence de presse d’avant-match, qui compromet sérieusement les chances de l’ancien Angevin de retrouver les Bleus en novembre.

Lepaul devrait manquer le rassemblement de novembre des Bleus

Toujours gêné par son entorse à la cheville, Esteban Lepaul n’a pas encore repris l’entraînement collectif avec le Stade Rennais. Selon RMC Sport, l’attaquant français devrait ainsi manquer le prochain rassemblement de l’équipe de France, sa reprise de la compétition pouvant même être repoussée après la trêve internationale. Un véritable coup dur pour le joueur rennais, qui espérait certainement retrouver le groupe de Zinédine Zidane après avoir découvert les Bleus il y a seulement quelques semaines.

Pour rappel, Esteban Lepaul avait été convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France en septembre dernier, à l’occasion du tout premier rassemblement de Zinédine Zidane à la tête des Bleus. Une grande première qui venait récompenser ses performances sous le maillot du Stade Rennais et lui permettait de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Mais cette blessure à la cheville devrait désormais freiner son élan et le priver d’une deuxième convocation consécutive. Sauf retournement de situation, l’attaquant rennais devra donc patienter avant de retrouver la sélection tricolore.